સેન્સેક્સની સપાટ શરૂઆત, નિફ્ટી 23,900ની નીચે ખુલ્યુ
Published : May 27, 2026 at 10:05 AM IST
મુંબઇ: પોઝિટિવ ગ્લોબલ સંકેતો છતા 27 મેએ ભારતીય ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી 23900ની નીચે ખુલ્યુ હતું. સેન્સેક્સ 41.79 પોઇન્ટ અથવા 0.05 ટકા વધીને 76,051.49 પર અને નિફ્ટી 16.50 પોઇન્ટ અથવા 0.07 ટકા વધીને 23,930.20 પર હતું. લગભગ 1405 શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી જ્યારે 827 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 159 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.
નિફ્ટી પર હિંડાલ્કો, ઇટરનલ, JSW સ્ટીલ, NTPC, ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબ્સ મોટા ગેનર્સમાં હતા જ્યારે કોલ ઇન્ડિયા, ONGC,ITC,HDFC બેન્ક અને ઇન્ફોસિસ લૂઝર્સમાં હતા.
સરકારની કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં 2% સુધી ભાગ વેચવાની જાહેરાત
કેન્દ્ર સરકારે કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં 2% સુધીનો ભાગ વેચવાની જાહેરાત કરી છે. DIPAM સેક્રેટરીની X પોસ્ટ અનુસાર, સરકારે CILમાં પોતાની ઇક્વિટીના 1% બેઝ ઓફર અને ઓવરસબ્સક્રિપ્શન થવા પર 1% વધારાનું ગ્રીન શૂ ઓપ્શન સાથે વેચાણની ઓફર કરી છે. ફ્લોર પ્રાઇસ 412 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. કોલ ઇન્ડિયાના શેર 26 મેએ 455.90 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. ફ્લોર પ્રાઇઝ વર્તમાન માર્કેટ રેટથી 10 ટકા ઓછા રેટ પર નક્કી કરવામાં આવી છે.
નિફ્ટી 50ના પ્રદર્શનની શરૂઆત ઇન્ડિકેટર, GIFT નિફ્ટી, 23,928 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. ઇન્ડિયન ઇક્વિટી બેન્ચમાર્કે બે દિવસની તેજીનો સિલસિલો રોકી દીધો હતો.
આ વચ્ચે જુલાઇ ડિલીવરી માટે બ્રેંટ ક્રૂડ 0.5% તૂટીને 99.13 ડૉલર પ્રતિ બેરલ થઇ ગયો છે.
સોનામાં તેજી
બુધવારે નબળા ડૉલરના સપોર્ટમાં સોનામાં તેજી જોવા મળી હતી કારણ કે ઇન્વેસ્ટર્સ યૂનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન વચ્ચે શાંતિ વાતચીતમાં પ્રોગ્રેસના સંકેતો શોધવામાં લાગેલા હતા અને U.S ફેડરલ રિઝર્વની મોનિટરી પોલિસી આઉટલુકનું આકલન કરતા હતા.
સ્પોટ ગોલ્ડ 0.2% વધીને $4,516.76 પ્રતિ ઔંસ થઇ ગયો છે. જૂન ડિલીવરી માટે U.S. ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 0.3% વધીને $4,516.30 પર પહોંચી ગયો છે.
