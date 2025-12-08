ETV Bharat / business

શેરબજારની નબળી શરૂઆત, સેન્સેક્સ 200 અંક તૂટ્યો, ઇન્ડિગો સંકટની અસર તેના શેર પર જોવા મળી

ઇન્ડિગો સંકટની અસર તેના શેર પર જોવા મળી, કંપનીના 4% શેર તૂટ્યા

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે એટલે કે 8 ડિસેમ્બરે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની નબળી શરૂઆત થઇ છે. શુક્રવારે ભારતના સ્ટૉક બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ 0.6 ટકા ઉપર બંધ થયો હતો. બજારની લીડરશિપ-રેટ સેન્સેટિવ ફાઇનાન્શિયલ શેરોએ કરી હતી. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ મુખ્ય વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઇન્ટનો કાપ મુક્યો હતો જેની અસર આ શેરો પર જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 447.05 અંક વધીને 85,712.37 પર અને નિફ્ટી 152.70 અંક એટલે કે 0.59 ટકા વધીને 26,186.45 પર બંધ થયો હતો.

Sensex-Niftyની નબળી શરૂઆત

8 ડિસેમ્બરે ભારતીય ઇન્ડેક્સ સામાન્ય ઘટાડા સાથે ખુલ્યુ છે. સેન્સેક્સ 105.64 અંક એટલે કે 0.12 ટકા ઘટીને 85,606.73 પર ખુલ્યું હતું જ્યારે નિફ્ટી 50.70 અંક એટલે કે 0.19 ટકાના ઘટાડા સાથે 26,135.75 પર ખુલ્યું હતું. લગભગ 1091 શેરમાં તેજી આવી છે જ્યારે 1310 શેરમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. 253 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નથી. નિફ્ટી પર ટાટા કંજ્યૂમર, ટાટા સ્ટીલ, એક્સિસ બેન્ક અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ટેક મહિન્દ્રા મુખ્ય ગેનર છે જ્યારે બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ, સિપ્લા, એસબીઆઇ લાઇફ ઇંશ્યોરન્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ લૂઝર છે.

ઇન્ડિગો સંકટની અસર તેના શેર પર જોવા મળી

ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ કેન્સર થવાથી એક તરફ મુસાફરો પરેશાન છે તો બીજી તરફ તેની મૂળ કંપની ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનના શેરમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોએ પણ રડવાનો વારો આવ્યો છે. આજે પણ તેના શેર શરૂઆતના વેપારમાં 4 ટકા કરતા વધુ તૂટ્યા છે. આ શેર 5110 રૂપિયા પર ખુલ્યા બાદ 5179 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યા હતા અને આ વચ્ચે 5001 રૂપિયાને પણ ટચ કર્યા હતા.

છેલ્લા 5 દિવસમાં હજારો ફ્લાઇટ્સ કેન્સર કરનારી ભારતની સૌથી મોટી એરલાઇન કંપનીના શેર આ સમયે 11 ટકા તૂટી ચુક્યા છે. પાંચ દિવસ પહેલા આ શેર 5796 રૂપિયા પર હતો અને આજે સવારે સાડા નવ વાગ્યા આસપાસ 5174 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરતો હતો.

HCL કેપિટલે ITC હોટલ્સમાં 7% ભાગીદારી ખરીદી

ટોબેકો મેન્યુફેક્ચર્સ ઇન્ડિયા, મિડલટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની અને રૉથમન્સ ઇન્ટરનેશનલ એન્ટરપ્રાઇઝ (જે બ્રિટિશ અમમેરિકન ટોબેકોની સહયોગી કંપની છે)એ ITC હોટલ્સમાં 18.75 કરોડ ઇક્વિટી શેર (પેડ-અપ ઇક્વિટીના 9%ની બરાબર) લગભગ 3,856 કરોડ રૂપિયામાં 205.65 રૂપિયા પ્રતિ શેરના હિસાબથી વેચ્યા છે. સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી,મિડલટન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની અને ટોબેકો મેન્યુફેક્ચરર્સ ઇન્ડિયા પાસે ITC હોટલ્સમાં 2.33% અને 12.2% ભાગીદારી હતી.

બીજી તરફ વામા સુંદરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (દિલ્હી)ની સહાયક કંપની HCLએ ITC હોટલ્સમાં તેની કિંમત પર 2,998 કરોડ રૂપિયામાં લગભગ 7% ભાગીદારી (14.57 કરોડ શેર) ખરીદ્યા છે. છ અન્ય રોકાણકાર સોસાઇટ જેનરલ, નિપ્પૉન ઇન્ડિયા MF, મોર્ગન સ્ટેનલી એશિયા સિંગાપુર, વેનગાર્ડ ગ્રુપ, BNP પારિબા આર્બિટ્રેઝ અને અબુધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટીએ તેની કિંમત પર 858 કરોડ રૂપિયામાં 4.17 કરોડ શેર (2% ભાગીદારી) ખરીદ્યા છે.

ભારતીય કરન્સી ઓલ ટાઇમ લૉ લેવલ પર

પહેલીવાર અમેરિકન ડૉલર સામે રૂપિયો 90ને પાર થયો. ભારતીય કરન્સી ઓલ ટાઇમ લૉ લેવલ પર છે. ડૉલરના મુકાબલે રૂપિયો નબળો ખુલ્યો છે. ડૉલરના મુકાબલે રૂપિયો આજે 8 પૈસા લૉ થઇને 89.98 ડૉલરના મુકાબલે 90.06 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATES
STOCK MARKET RED ZONE
INDIGO CRISIS AFFECT SHARES
SENSEX AND NIFTY
STOCK MARKET UPDATES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.