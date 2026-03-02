ETV Bharat / business

ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની અસર, શેરબજાર ભારે કડાકા સાથે ખુલ્યું, સેન્સેક્સમાં મોટું ગાબડું

સેન્સેક્સ 1147.26 પોઈન્ટ ઘટીને 80,139.93 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

સાંકેતિક તસ્વીર
સાંકેતિક તસ્વીર (Getty Image)
મુંબઈ: શેરબજાર પર ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની અસર વર્તાઈ રહી છે, ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે બજાર ભારે કડાકા સાથે ખુલ્યું. ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે બજાર ખુલતા સેન્સેક્સ 1147.26 પોઈન્ટ ઘટીને 80,139.93 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

મધ્ય પૂર્વમાં તણાવની અસર.

નિફ્ટી 25,178.65 થી ઘટીને 24,659.25ની સપાટી પર ખુલ્યો. જ્યારે સેન્સેક્સ 81,287.19 થી ઘટીને 78,543.73ની સપાટી પર ખુલ્યો. શેરબજારમાં આજના ગાબડા પાછળનું વાસ્તવિક કારણ મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ છે.

સોમવારે, નિફ્ટી 25,178.65 ની સામે 24,659.25 પર ખુલ્યો. જોકે, તેમાં થોડો સુધારો થયો. શરૂઆતની મિનિટોમાં, તે 288 પોઈન્ટ અથવા 1.15% ઘટીને 24,890.10 પર રહ્યો. તો બીજી તરફ સેન્સેક્સ, 81,287.19 ની સામે 78,543.73 પર ખુલ્યા બાદ, 1028 પોઈન્ટ અથવા 1.27% ઘટીને 80,258.43 પર છે.

મધ્ય પૂર્વ વિવાદને કારણે વૈશ્વિક જોખમ-બંધ ભાવના વચ્ચે ભારતીય બજારમાં પહેલેથી જ મોટા ગાબડાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું હતું. બીજી તરફ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં પણ ઉછાળો આવ્યો છે.

