ETV Bharat / business

ન્યૂઝીલેન્ડ ડીલથી શેર બજારમાં પાછી આવી રોનક, સેન્સેક્સ 639 અંક ઉછળ્યો, નિફ્ટી 24,000ને પાર

ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વેપાર સમજૂતી અને વૈશ્વિક રાહતથી બજારમાં રોનક રહી; સેન્સેક્સ 639 અંક ઉછળ્યો અને નિફ્ટી 24,000ની પાર બંધ થયો. રોકાણકારો માલામાલ થયા.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: ભારતીય ઈક્વિટી બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સે સોમવારે ફરી એકવાર પોતાની મજબૂતી નોંધાવી હતી. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ઐતિહાસિક મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) સંપન્ન થવાથી રોકાણકારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આ સકારાત્મક સેન્ટિમેન્ટના પગલે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પોતાના દિવસના ઉચ્ચ સ્તરની નજીક બંધ થયા.

બજારનું પ્રદર્શન અને મુખ્ય આંકડા
કારોબારી સત્રના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 639.42 અંક અથવા 0.83%ની તેજી સાથે 77,303.63ના સ્તરે બંધ થયો. જ્યારે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 194.75 અંક અથવા 0.81% વધીને 24,092.70 પર પહોંચી ગયો. બજારની આ તેજીમાં મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સે મુખ્ય સૂચકાંકોને પાછળ છોડી દીધા. નિફ્ટી મિડકેપમાં 1.55% અને સ્મોલકેપમાં 1.96%ની જોરદાર વધારો નોંધાયો.

FTA: વેપાર અને અર્થતંત્ર માટે નવો અધ્યાય
નવી દિલ્હીમાં વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ અને ન્યૂઝીલેન્ડના વેપાર મંત્રી ટોડ મેક્લેની ઉપસ્થિતિમાં આ સમજૂતીને અંતિમ રૂપ આપવામાં આવ્યું. આ સમજૂતીની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ એ છે કે હવે ન્યૂઝીલેન્ડને થતી ભારતની 100 ટકા નિકાસ પરનો ટેરિફ સંપૂર્ણપણે હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, ભારત પણ ન્યૂઝીલેન્ડથી થતી 95 ટકા આયાત પર સીમા શુલ્કમાં ભારે કાપ મૂકશે અથવા તેને સમાપ્ત કરશે. આ પગલાથી ભારતીય કાપડ, રત્ન-આભૂષણ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ જેવા ક્ષેત્રોને ન્યૂઝીલેન્ડના બજારમાં સીધી અને સસ્તી પહોંચ મળશે.

સેક્ટોરલ અપડેટ અને ટોપ ગેનર્સ
આજના કારોબારમાં ફાર્મા, આઇટી અને રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ ખરીદી જોવા મળી. સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાંથી અદાણી પોર્ટ્સ, સન ફાર્મા, NTPC, ટેક મહિન્દ્રા અને ટાટા સ્ટીલ મુખ્ય ઉછાળો નોંધાવનારા શેર રહ્યા. જ્યારે, બીજી તરફ એક્સિસ બેંક, BEL, ટ્રેન્ટ અને ICICI બેંક જેવા શેરોમાં નફાવસૂલીને કારણે દબાણ જોવા મળ્યું.

વૈશ્વિક અને ભૂ-રાજકીય પરિબળો
સ્થાનિક સમાચારો ઉપરાંત, વૈશ્વિક સ્તરે તણાવ ઘટવાની ખબરોએ પણ બજારને ટેકો આપ્યો. એવા અહેવાલ સામે આવ્યા છે કે ઈરાને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે અમેરિકાને એક શાંતિ દરખાસ્ત મોકલી છે. આ ઘટનાક્રમથી ક્રૂડ તેલની સપ્લાયમાં અવરોધ આવવાની આશંકા ઘટી છે, જેથી વૈશ્વિક રોકાણકારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

ટેકનિકલ નજરિયો અને રૂપિયો
બજાર વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે ટેકનિકલ સ્તરે નિફ્ટી માટે 24,300–24,400નો વિસ્તાર એક મજબૂત પ્રતિરોધ (Resistance) બની રહ્યો છે. નીચેની તરફ, 23,900નું સ્તર તાત્કાલિક સપોર્ટનું કામ કરશે. આ દરમિયાન, મુદ્રા બજારમાં રૂપિયો 0.07%ની મજબૂતાઈ સાથે 94.16ના સ્તરે બંધ થયો.

આ પણ વાંચો...

  1. શેર માર્કેટમાં તેજી, સેન્સેક્સ 400 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24000ની પાર
  2. લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યુ શેર બજાર, સેન્સેક્સ 700 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24000ની નીચે

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE
STOCK MARKET NEWS
CLOSING BELL
SENSEX NIFTY
STOCK MARKET CLOSING BELL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.