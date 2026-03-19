શેરબજારમાં હાહાકાર; સેન્સેક્સમાં 2496 પૉઈન્ટ્સનો કડાકો, નિફ્ટી સરકીને 23 હજારે પહોંચ્યો
19 માર્ચનો દિવસ માર્કેટ માટે 'બ્લેક થર્સ ડે' સાબિત થયો, વૈશ્વિક તણાવ, ક્રૂડ ઑઈલના ભાવ અને HDFC બેંકને કારણે બજારમાં ભારે કડાકો થયો
Published : March 19, 2026 at 4:59 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનો દિવસ 'બ્લેક થર્સ ડે' સાબિત થયો. વ્યાપક વેચાણ દબાણ વચ્ચે મુખ્ય સૂચકાંકોમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. BSEનો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 2,496.89 પોઈન્ટ (3.26%) ઘટીને 74,207.24 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, NSEનો નિફ્ટી 775.65 પોઈન્ટ (3.26%) ઘટીને 23,002.15 ના સ્તરે બંધ થયો.
બજારમાં ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ અને ઉર્જા સ્થાપનો પર હુમલાના અહેવાલોએ વૈશ્વિક બજારોમાં ભય ફેલાવ્યો છે. ઈરાન અને કતરને લગતા સમાચારોએ રોકાણકારોને સલામત રોકાણ તરફ વળવા મજબૂર કર્યા છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો: વૈશ્વિક તણાવને કારણે, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $120 ના સ્તરને વટાવી ગયા છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોના 85% આયાત કરે છે, તેથી આનાથી ફુગાવામાં વધારો થવાનો ભય વધ્યો છે.
HDFC બેંકમાં તીવ્ર ઘટાડો: ઇન્ડેક્સના દિગ્ગજ, HDFC બેંકના શેર 8% થી વધુ ગગડ્યા. બેંકના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન, અતનુ ચક્રવર્તીના અચાનક રાજીનામાથી રોકાણકારોના વિશ્વાસને ફટકો પડ્યો.
યુએસ ફેડરલ રિઝર્વનું વલણ: યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દર 3.5%–3.75% પર સ્થિર રાખ્યા છે પરંતુ ભવિષ્યમાં દર ઘટાડા અંગે ઓછા સંકેતો આપ્યા છે; આનાથી વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ભારતીય બજારમાંથી ભંડોળ પાછું ખેંચી રહ્યા છે.
રૂપિયાની નબળાઈ: ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે, જે 93 ના સ્તરને પાર કરી ગયો છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો છે.
રોકાણકારો માટે ભારે નુકસાન: આજના ઘટાડાને કારણે, BSE પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનું કુલ બજાર મૂડી લગભગ ₹368 લાખ કરોડ થઈ ગયું. માત્ર એક જ ટ્રેડિંગ સત્રમાં, રોકાણકારોએ તેમની સંપત્તિમાંથી ₹12 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા.
સેક્ટોરલ પરફોર્મન્સ: બજાર સમગ્ર તરફૃ લાલ નિશાન જ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી બેંક, ઓટો, IT અને મેટલ સૂચકાંકોમાં 3% થી 4% સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. જોકે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે, ONGC અને કોલ ઇન્ડિયા જેવા પસંદગીના કેટલાક શેરો - નજીવા લાભ મેળવવામાં સફળ રહ્યા.
નિષ્ણાતનો મત: નિષ્ણાતો માને છે કે વૈશ્વિક તણાવ ઓછો ન થાય અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો: