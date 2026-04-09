માર્કેટ ક્લોઝિંગ: લાલ નિશાનમાં બંધ થયું માર્કેટ, સેન્સેક્સમાં 931 પૉઈન્ટ્સનો કડાકો

ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં વધારો અને ભૂ-રાજકીય તણાવના કારણે સેન્સેક્સ 931 તૂટ્યો, જેનાથી પાંચ દિવસની તેજી પર બ્રેક લાગી ગઈ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 5:25 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેર બજારમાં છેલ્લા પાંચ દિવસથી ચાલી રહેલો તેજીનો સિલસિલો ગુરવારે અટકી ગયો. ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં આવેલી અચાનક તેજી અને અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામને લઈને વધતી અનિશ્ચિતતાઓએ રોકાણકારોના ઉત્સાહ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. આ ભારે વેચવાણી કારણે બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ અને નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જનો (NSE)નો નિફ્ટી ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયા.

બજારનો હિસાબ-કિતાબ

ટ્રેડિંગના અંતે સેન્સેક્સ 931.25 પૉઈન્ટ્સ (1.20%)ના મોટા ઘટાડા સાથે 76,631.65ના સ્તરે બંધ થયો. તો બીજી તરફ નિફ્ટી 50 પણ 222.25 પૉઈન્ટ્સ (0.93%) સરકીને 23,775 પર આવી ગયો. માર્કેટમાં આ ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં આશરે 1.50 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઘોવાણ થયું છે.

માર્કેટનું ઑપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
સેક્ટરના હાલ

આજે ટ્રેડિંગને બેકિંગ શેરોએ સૌથી વધારે નીચે ખેંચ્યું. નિફ્ટી પ્રાઈવેટ બેંક અને નિફ્ટિ બેંક ઈન્ડેક્સમાં સૌથી વધું નબળાઈ જોવા મળી. શેર્સમાં જિયો ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસ, ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઈંડિગો) અને લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T) ટૉપ લૂઝર્સમાં શામેલ રહ્યા. જોકે. બજારના કડાકા છતાં મેટલ અને પાવર સેક્ટરના શેર્સમાં ખરીદદારી જોવા મળી, જેનાથી ઈન્ડેક્સને થોડો સપોર્ટ મળ્યો.

રૂપિયામાં પણ ઘટાડો

શેર બજારની સાથે-સાથે ભારતીય રૂપિયામાં પણ પાંચ દિવસથી ચાલતી તેજી અટકી ગઈ. એશિયન માર્કેટમાં નરમાશ અને વિદેશની ફંડ્સના વિડ્રોઅલના ડરથી રૂપિયો ડૉલરની સામે ઘટીને બંધ થયો. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે, આગામી દિવસોમાં USD-INR 92.50 થી 93.40ની રેન્જમાં ટ્રેડ કરી શકે છે.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ઘટાડાના મુખ્ય કારણ

બજારના જાણકારો અનુસાર, આ ઘટાડાની પાછળ ત્રણ મુખ્ય કારણ રહ્યાં.

ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતો: ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઑઈલ કિંમતો ફરી 100 ડૉલર પ્રતિ બેરલ તરફ જવા લાગી છે, જેનાથી ભારત જેવા નિકાસ-નિર્ભર દેશ માટે ઈન્ફ્લેશનનો ખતરો વધી ગયો છે.

ભૂ-રાજકીય તણાવ: ઈરાનના સાંસસ અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબાફ દ્વારા અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વિરુદ્ધ આપવામાં આવેલા આકરા નિવેદનોએ યુદ્ધવિરામની આશાઓને ધૂંધળી કરી દીધી છે.

ટૉપ લૂઝર્સ
પ્રોફિટ બુકિંગ: ગત પાંચ દિવસોની સતત તેજી બાદ, ખાસ કરીને 4 ટકાની રેકોર્ડ વૃદ્ધિ બાદ રોકાણકારોએ ઉંચા સ્તરે વેચવાલી કરીને પ્રોફિટ બુક કરવાનું યોગ્ય સમજ્યું.

ટેક્નિકલ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે, નિફ્ટી માટે 23,600નું સ્તર એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટનું કામ કરશે. જો નિફ્ટિ આ લેવલથી નીચે આવશે તો મોટો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. બીજી તરફ, બજારમાં ફરી તેજીના માહોલ માટે નિફ્ટીનું 24 હજારના સાઈકોલૉજિકલ લેવલની ઉપર ટકવું અનિવાર્ય છે.

આ પણ વાંચો:

