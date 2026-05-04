ચૂંટણી પરિણામો વચ્ચે શેરબજારમાં સકારાત્મકતા, ઑટો સેક્ટરમાં તેજી

શરૂઆતના ટ્રેડિંગ સેશનમાં BSE સેન્સેક્સ 77,571.30 પોઈન્ટ પર, જ્યારે NSE નિફ્ટી 24,215.10 પોઈન્ટ પર પહોંચ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 11:37 AM IST

Updated : May 4, 2026 at 11:46 AM IST

મુંબઈ: પાંચ રાજ્યોમાં ચાલી રહેલી મતગણતરી વચ્ચે, શેરબજાર મજબૂતાઈ સાથે ખુલ્યું. સોમવારે શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન સ્થાનિક સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં વધારો નોંધાયો. તેલના ભાવમાં નરમાઈ અને વૈશ્વિક બજારોમાં સકારાત્મક વલણોને કારણે, એશિયન બજારોમાં પણ ઉપર તરફી વલણ જોવા મળ્યું.

શરૂઆતના ટ્રે઼ડિંગમાં BSE સેન્સેક્સ 657.80 પોઈન્ટ વધીને 77,571.30 પર પહોંચ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 213.35 પોઈન્ટ વધીને 24,215.10 પર પહોંચ્યો. સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ 30 કંપનીઓમાં, મારુતિના શેરમાં 4 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, અદાણી પોર્ટ્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના શેરમાં પણ વધારો થયો. તેનાથી વિપરીત, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ITC, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ અને ટાઇટનના શેર લાલ રંગમાં જોવા મળ્યા.

આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 0.27 ટકા ઘટીને $107.9 પ્રતિ બેરલ પર રહ્યો. શેરબજારના ડેટા અનુસાર, બુધવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) ચોખ્ખા વેચાણકર્તા હતા, જેમણે ₹8,047.86 કરોડના શેર વેચ્યા હતા. આ દરમિયાન, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs) એ ₹3,487.10 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા.

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે બજારમાં સતત અસ્થિરતા વચ્ચે, સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો 11 પૈસા ઘટીને 94.95 પર પહોંચી ગયો.

ફોરેક્સ વેપારીઓએ નોંધ્યું હતું કે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ US$ 108 ની આસપાસ ફરતા રહે છે, જેના કારણે ભારત જેવા અર્થતંત્રો - જે ચોખ્ખા તેલ આયાતકાર છે - દબાણ હેઠળ છે.

આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં, શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો US$ સામે 94.95 પર પહોંચ્યો હતો, જે તેના અગાઉના બંધ સ્તરથી 11 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.

ગુરુવારે રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 94.84 પર બંધ થયો હતો. શેર અને ચલણ બજારો શુક્રવારે 'મહારાષ્ટ્ર દિવસ' ના કારણે બંધ રહ્યા હતા.

દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ - જે છ મુખ્ય ચલણોની ટોપલી સામે યુએસ ડોલરની મજબૂતાઈનું માપન કરે છે - 0.03 ટકા વધીને 98.19 પર રહ્યો.

સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં, શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ 657.80 પોઈન્ટ વધીને 77,571.30 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 213.35 પોઈન્ટ વધીને 24,215.10 પર પહોંચ્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 0.34 ટકા વધીને US$ 108.54 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થયો. શેરબજારના ડેટા અનુસાર, ગુરુવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ચોખ્ખા વેચાણકર્તા હતા, જેમણે ₹8,047.86 કરોડના શેર વેચ્યા હતા.

