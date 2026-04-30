ક્રૂડ ઑઈલમાં ઉછાળાને લીધે શેરમાર્કેટ તૂટ્યું, સેન્સેક્સમાં 583 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો
શરૂઆતમાં ગભરાટ ભર્યા વેચાણ પછી, બજાર સુધર્યું. જોકે, પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર અસર કરી રહ્યા છે
Published : April 30, 2026 at 6:19 PM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ, નબળા વૈશ્વિક સેન્ટિમેન્ટ અને વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચવાલી વચ્ચે સ્થાનિક શેરબજાર નીચા સ્તરે બંધ થયા. સેન્સેક્સ લગભગ 583 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 180 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો.
30 શેરો ધરાવતો BSE બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 582.86 પોઈન્ટ અથવા 0.75 ટકા ઘટીને 76,913.50 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, તે એક સમયે 1,237.5 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો હતો, પરંતુ પછીથી થોડો સુધારો થયો. દરમિયાન, 50 શેરો ધરાવતો NSE બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, નિફ્ટી, 180.10 પોઈન્ટ અથવા 0.74 ટકા ઘટીને 23,997.55 પર બંધ થયો
સેન્સેક્સ પેકમાં, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ટાટા સ્ટીલ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા મુખ્ય નુકસાનમાં રહ્યાં.
બીજી બાજુ, સન ફાર્મા, ઇન્ફોસિસ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને અદાણી પોર્ટ્સ વધ્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.52 ટકા ઘટીને $116.2 પ્રતિ બેરલ થયું.
શેરબજારના ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ બુધવારે રૂ. 2,468.42 કરોડના શેરનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું.
લાઇવલોંગ વેલ્થના સ્થાપક અને સંશોધન વિશ્લેષક હરિપ્રસાદ કે.એ જણાવ્યું હતું કે, "શરૂઆતમાં ગભરાટ ભર્યા વેચાણ પછી, બજાર સુધર્યું. જોકે, પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર અસર કરી રહ્યા છે."
અન્ય એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી, જાપાનના નિક્કી અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ એક ટકાથી વધુ ઘટીને બંધ થયા, જ્યારે ચીનના શાંઘાઈ કમ્પોઝિટમાં થોડો વધારો થયો.
યુરોપિયન બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવા મળ્યો હતો. બુધવારે યુએસ બજારો મોટાભાગે નીચા સ્તરે બંધ થયા હતા. જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી ફુગાવાની ચિંતા વધી છે અને વૈશ્વિક બજારો પર દબાણ આવ્યું છે."
નાયરે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક સ્તરે, ઓટો, બેંક, મેટલ અને રિયલ એસ્ટેટ શેરોમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે આઇટી અને ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓમાં પસંદગીયુક્ત ખરીદી જોવા મળી છે. બુધવારે, બીએસઈ સેન્સેક્સ 609.45 પોઈન્ટ વધીને 77,496.36 પર અને એનએસઈ નિફ્ટી 181.95 પોઈન્ટ વધીને 24,177.65 પર બંધ થયો હતો.
