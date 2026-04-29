ઉતાર-ચઢાવ ભર્યો બુધવાર, સેન્સેક્સ 609 પોઈન્ટ્સ અને નિફ્ટી 182 પોઈન્ટ્સના વધારા સાથે બંધ
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ છતાં, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી વધારા સાથે બંધ થયા; જોકે, OPEC અને ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે દબાણ ચાલુ રહ્યું
Published : April 29, 2026 at 5:11 PM IST
મુંબઈ: બુધવાર ભારતીય શેરબજાર માટે ભારે અસ્થિરતાનો દિવસ સાબિત થયો. ચાલુ વૈશ્વિક રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક ઉછાળો હોવા છતાં, સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારો વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યા. જોકે, ટ્રેડિંગ સત્રના અંતિમ કલાકો દરમિયાન બજારે તેની શરૂઆતની લીડનો નોંધપાત્ર ભાગ ગુમાવી દીધો.
બજારના અંતિમ આંકડા
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 609.45 પોઈન્ટ (0.79%) નો વધારો નોંધાવતા 77,496.36 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 181.95 પોઈન્ટ (0.76%) વધીને 24,177.65 ના સ્તરે બંધ થયો.
ક્રૂડ ઓઇલ અને UAE ની નિર્ણય ઇંધણની ચિંતાઓ
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે બજારમાં જોવા મળેલી શરૂઆતની મજબૂતાઈને ભારે ઝટકો લાગ્યો. ઇન્ટર કોન્ટિનેન્ટલ એક્સચેન્જ પર, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 3 ટકાથી વધુ વધીને પ્રતિ બેરલ $114.60 પર પહોંચી ગયા. આ તેજી માટે બે મુખ્ય પરિબળો જવાબદાર હતા:
યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટો: પરમાણુ કરાર અંગે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે અટકેલી વાટાઘાટોને કારણે પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડવાની આશંકા વધી ગઈ છે.
OPEC માંથી UAE નું બહાર નીકળવું: સંયુક્ત આરબ અમીરાતે (UAE) 1 મેથી પેટ્રોલિયમ નિકાસ કરનારા દેશોના સંગઠન (OPEC) માંથી બહાર નીકળવાનો ચોંકાવનારો નિર્ણય લીધો છે, જે એક પગલું છે જે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા લાવી રહ્યું છે.
સેક્ટર અને સ્ટોક પર્ફોર્મન્સ
બજારને ટેકો આપવામાં લાર્જ-કેપ કંપનીઓએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં, ITC, ટેક મહિન્દ્રા અને મારુતિ સુઝુકી ટોચના ગેઇનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા. સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સમાં, FMCG અને રિયલ્ટી સેક્ટરમાં સૌથી વધુ ખરીદી જોવા મળી હતી. તેનાથી વિપરીત, કન્સ્ટ્રક્શન ડ્યુરેબલ્સ અને મીડિયા સેક્ટર દબાણ હેઠળ રહ્યા.
વ્યાપક બજાર તરફ વળતાં, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.07% નો નજીવો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જ્યારે સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.65% ના વધારા સાથે બંધ થયો હતો.
આગળનો રસ્તો: નિષ્ણાતો શું કહે છે?
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, 24,200 સ્તર નિફ્ટી માટે મજબૂત પ્રતિકાર બિંદુ તરીકે કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખે છે. જો બજારમાં મંદી આવે છે, તો 24,000–24,100 રેન્જ સપોર્ટ લેવલ તરીકે સેવા આપે તેવી અપેક્ષા છે. વિશ્લેષકો માને છે કે આગામી દિવસોમાં, રોકાણકારો યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા નીતિગત નિર્ણયો પર નજીકથી નજર રાખશે. વધુમાં, બજારનો માર્ગ ભૂ-રાજકીય તણાવ અને કોર્પોરેટ ત્રિમાસિક કમાણીના પરિણામો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
