બજારમાં શાનદાર ક્લોઝિંગ: સેન્સેક્સ 1372 પૉઈન્ટ્સ ઉછળી 74 હજારને પાર, નિફ્ટિ 22,912 પર બંધ
ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાના અહેવાલો અને ઓટો અને બેંકિંગ શેરોમાં ભારે ખરીદીના કારણે, બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો તેમના દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરની નજીક બંધ થયા
Published : March 24, 2026 at 5:39 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારે મંગળવારે શાનદાર વાપસી કરી. ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાના અહેવાલો અને ઓટો અને બેંકિંગ શેરોમાં ભારે ખરીદીના કારણે, બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો તેમના દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરની નજીક બંધ થયા. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 74,068.45 પર બંધ થયો, જેમાં 1,372.06 પોઈન્ટ (1.89%)નો જંગી વધારો થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 399.75 પોઈન્ટ (1.78%) વધીને 22,912.40 ના સ્તરે પહોંચ્યો.
બજારમાં તેજીના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ નોંધપાત્ર તેજી પાછળનું મુખ્ય ઉત્પ્રેરક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવમાં ઘટાડો થવાના સંકેતો હતા. રોકાણકારો આશાવાદી છે કે રાજદ્વારી પ્રયાસોથી પશ્ચિમ એશિયામાં પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. જોકે સંકેતો મિશ્ર રહ્યા છે, બજારે તેનું સકારાત્મક અર્થઘટન કર્યું. વધુમાં, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા શોર્ટ-કવરિંગ અને ખરીદી પ્રવૃત્તિએ પણ બજારને ટેકો આપ્યો.
સેક્ટરલ પર્ફોર્મન્સ અને દિગ્ગજ શેર્સ
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં વ્યાપક ખરીદી જોવા મળી. નિફ્ટી મીડિયા ઇન્ડેક્સ 3% થી વધુ ઉછળ્યો. બેન્કિંગ અને ઓટો સેક્ટરે બજારને ઉંચુ લાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. HDFC બેંક, L&T અને ઇન્ડિગો જેવા શેર્સમાં પ્રભાવશાળી વધારો નોંધાયો. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થવાની અપેક્ષા વચ્ચે એવિએશન કંપનીઓના શેર્સમાં વધારો થયો. બીજી તરફ, ફાર્મા સેક્ટર અન્ય સૂચકાંકોની તુલનામાં કંઈક અંશે નરમ રહ્યો, જોકે તે પણ લીલા રંગમાં બંધ થવામાં સફળ રહ્યો.
મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સમાં રોનક
માત્ર લાર્જ-કેપ શેર્સમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વ્યાપક બજારમાં પણ ઉત્સાહ સ્પષ્ટ હતો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 2.60% નો વધારો નોંધાયો, જ્યારે સ્મોલ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં 2.63% નો વધારો થયો, જે રિટેલ રોકાણકારોના વિશ્વાસમાં પુનરુત્થાનનો સંકેત આપે છે. આ તેજીના પરિણામે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં આશરે ₹8-9 લાખ કરોડનો વધારો થયો.
બજાર વિશ્લેષકો જણાવે છે કે, ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, નિફ્ટીએ મજબૂત રિકવરીનો સંકેત આપ્યો છે. "નિફ્ટી માટે, 22,700 નું સ્તર હવે તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે. જો બજાર આ સ્તરથી ઉપર ટકી રહે છે, તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઉછાળો જોવા મળી શકે છે," એક બજાર નિષ્ણાતે નોંધ્યું.
શેરબજારમાં ઉજવણીના માહોલ વચ્ચે, ભારતીય રૂપિયો આજે થોડો નબળો રહ્યો. રૂપિયો 0.36% ઘટ્યો, 93.90 ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને આયાત ખર્ચમાં વધારો ચલણ બજાર પર દબાણ લાવી રહ્યો છે.
