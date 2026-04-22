મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવની સ્થિતિએ બગાડ્યું બજારનું મૂડ, સેન્સેક્સમાં 756 પૉઈન્ટ્સનો કડાકો, નિફ્ટી પણ 24,400ની નીચે સરક્યો
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન વચ્ચેની વાટાઘાટો નિષ્ફળ જવાના અહેવાલોએ વૈશ્વિક બજારોમાં ઉથલપાથલ મચાવી
Published : April 22, 2026 at 5:14 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલી તેજી બુધવારે અટકી ગઈ. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને આઈટી ક્ષેત્રના શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે, સ્થાનિક શેરબજાર લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. આ ઘટાડા વચ્ચે, રોકાણકારોમાં વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અંગે ભયની સ્પષ્ટ લાગણી સ્પષ્ટ દેખાઈ.
મુખ્ય સૂચકાંકોનું પ્રદર્શન
બુધવારે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) નો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 0.95 ટકા (756.84 પોઈન્ટ) ઘટીને 78,516.49 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નો નિફ્ટી 50 પણ 0.81 ટકા (198.50 પોઈન્ટ) ઘટીને 24,378.10 પર બંધ થયો. બજારની શરૂઆત જ નબળી રહી અને તે ટ્રેડિંગ બંધ થયા સુધી થયાવત રહી,
ઘટાડા પાછળના મુખ્ય પરિબળો
મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ:
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન વચ્ચેની વાટાઘાટો નિષ્ફળ જવાના અહેવાલોએ વૈશ્વિક બજારોમાં ઉથલપાથલ મચાવી છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઇરાની સરકારને "ગંભીર રીતે ખંડિત" ગણાવતા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધી જાળવી રાખવાના નિવેદનોએ ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયમાં સંભવિત વિક્ષેપનો ભય વધારી દીધો છે
આઇટી શેરોમાં વેચવાલી:
આજના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન આઇટી ઇન્ડેક્સ સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરતા સેક્ટર તરીકે ઉભરી આવ્યો. મોટી આઇટી કંપનીઓના નબળા કમાણીના પરિણામો, ધીમી વૈશ્વિક માંગ અંગે ચિંતાઓ સાથે, રોકાણકારોને વેચવાલીમાં જોડાવા માટે મજબૂર કર્યા
વૈશ્વિક સંકેતો:
યુએસ ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ અને ઇરાની અધિકારીઓ વચ્ચેની પ્રસ્તાવિત બેઠક રદ થવાના અહેવાલોથી બજારના સેન્ટિમેન્ટ્સ નબળા પડી ગઈ.
સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં મજબૂતાઈ
બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો (સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી) ઘટ્યા હોવા છતાં, વ્યાપક બજારમાં મજબૂતાઈ સ્પષ્ટ હતી. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.19 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સે 1.13 ટકાનો પ્રભાવશાળી વધારો નોંધાવીને બજારને આશ્ચર્યચકિત કર્યું હતું. આ સૂચવે છે કે રોકાણકારોમાં સિલેક્ટેડ સ્મોલ-કેપ શેરોમાં ખરીદીનો રસ યથાવત છે.
ટેકનિકલ સ્તરો અને આઉટલુક
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, 24,500–24,600 સ્તર નિફ્ટી માટે એક મજબૂત પ્રતિકાર ક્ષેત્ર છે. જો નિફ્ટી આવતીકાલે 24,300 ના નિર્ણાયક સપોર્ટ સ્તરને તોડે છે, તો બજારમાં વધુ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે, જે સંભવતઃ તેને 24,100 સ્તર સુધી ખેંચી શકે છે.
આગામી દિવસોમાં, રોકાણકારોનું ધ્યાન ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને પશ્ચિમ એશિયામાં થતા વિકાસ પર કેન્દ્રિત રહેશે.
આ પણ વાંચો: