સેન્સેક્સ 122 પૉઈન્ટ્સ ઘટીને 78 હજારની નીચે સરક્યો, નિફ્ટી 24,196 પર બંધ

બેંકિંગ અને ઑટોમોબાઈલના દિગ્ગજ શેર્સમાં વેચવાલીને કારણે સેન્સેક્સ લાલ નિશાનમાં બંધ થયો

બેંકિંગ અને ઑટોમોબાઈલના દિગ્ગજ શેર્સમાં વેચવાલીને કારણે સેન્સેક્સ લાલ નિશાનમાં બંધ થયો
બેંકિંગ અને ઑટોમોબાઈલના દિગ્ગજ શેર્સમાં વેચવાલીને કારણે સેન્સેક્સ લાલ નિશાનમાં બંધ થયો (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 5:57 PM IST

મુંબઈ: ગુરુવાર, 16 એપ્રિલ, 2026નો દિવસ ભારતીય શેરબજારમાં અસ્થિરતાભર્યો રહ્યો. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં લગભગ 1% ના ઉછાળા પછી, બજાર તેના ઇન્ટ્રાડે ઉચ્ચતમ સ્તરને ટકાવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયું. બેંકિંગ અને ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરોમાં હેવીવેઇટ શેરોમાં ભારે વેચાણ દબાણે બજારના ઉપરના વેગને બ્રેક મારી દીધી.

ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સૂચકાંક સેન્સેક્સ 122.56 પોઈન્ટ (0.16%) ઘટીને 77,988.88 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 24,196.75 પર બંધ થયો, જેમાં 34.55 પોઈન્ટ્સ (0.14%) નો નજીવો ઘટાડો નોંધાયો. નોંધનીય છે કે, ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન, સેન્સેક્સ તેના ઇન્ટ્રાડે ઉચ્ચતમ સ્તરથી આશરે 741 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

મુખ્ય પરિબળો અને સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન

બજારમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ HDFC બેંક, ONGC અને ટાઇટન જેવા હેવીવેઇટ શેરોમાં પ્રૉફિટ બુકિંગ હતું. બેંકિંગ અને નાણાંકીય સેવાઓ સૂચકાંકોમાં સૌથી નોંધપાત્ર નબળાઈ જોવા મળી હતી. તેનાથી વિપરીત, IT અને મેટલ ક્ષેત્રોએ સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી હતી, જેના કારણે વ્યાપક બજાર વધુ ઘટતું અટક્યું હતું. હિન્દાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ નિફ્ટીમાં ટોપ ગેઈનર્સમાં સામેલ હતા.

રોકાણકારો માટે સાવચેતી માટેના કારણો

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, રોકાણકારો હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન વચ્ચેની આગામી વાટાઘાટો અંગે સાવચેતી રાખી રહ્યા છે. ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વધતા ક્રૂડ તેલના ભાવ (બ્રેન્ટ ક્રૂડ $96.50 ની આસપાસ ટ્રે઼ડ કરે છે) એ ફુગાવા અંગે ચિંતા વધારી છે. ટેકનિકલ વિશ્લેષકો નોંધે છે કે, 24,300નું લેવલ નિફ્ટી માટે મજબૂત રેઝિસ્ટન્ટ બનેલું છે, જો નિફ્ટી આ સ્તરને તોડવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તે 24,000 સુધી નીચે આવી શકે છે.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

મિડકેપ્સ અને સ્મોલકેપ્સ ચમક્યા

લાર્જ-કેપ (બ્લુ-ચિપ) શેરોમાં દબાણ હોવા છતાં, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોમાં રોકાણકારોનો રસ મજબૂત રહ્યો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.63% નો વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.83% નો વધારો થયો હતો, જે બજારમાં સકારાત્મક અંતર્ગત ભાવનાનો સંકેત આપે છે.

શેરબજારમાં સુસ્તી વચ્ચે, ભારતીય રૂપિયા માટે સારા સમાચાર હતા. ચાર દિવસના ઘટાડાનો દોર અટકાવીને, આજે રૂપિયામાં મજબૂતી આવી. વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) ના વળતરથી ચલણને ટેકો મળ્યો. નિષ્ણાતોના મતે, નજીકના ભવિષ્યમાં રૂપિયા 92.80 થી 93.50 ની રેન્જમાં ટ્રેડ થવાની સંભાવના છે.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

આગામી દિવસોમાં, બજારની દિશા કંપનીઓના ત્રિમાસિક પરિણામો, ક્રૂડ ઓઇલ સ્થિરતા અને વૈશ્વિક સંકેતો પર નિર્ભર રહેશે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઊંચા સ્તરે સાવધાની રાખે અને ગુણવત્તાયુક્ત શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.

STOCK MARKET UPDATE 16 APRIL
NIFTY SENSEX UPDATE
STOCK MARKET NEWS
INDIAN SHARE MARKET
STOCK MARKET UPDATE 16 APRIL

