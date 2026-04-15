ચોતરફી ખરીદદારીથી માર્કેટમાં રોનક, સેન્સેક્સમાં 1264 પોઈન્ટ્સનો મોટો ઉછાળો
ઈરાન યુદ્ધ મામલે મળેલા સકારાત્મક સંકેતો અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ઘટાડાને લીધે માર્કેટમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી
Published : April 15, 2026 at 5:28 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનો દિવસ શાનદાર સાબિત થયો. વૈશ્વિક મોરચે ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાના અહેવાલોએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ્સમાં પ્રાણ ફૂંક્યા. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા જતા સંઘર્ષના ઉકેલના સંકેતો વચ્ચે, સ્થાનિક શેરબજારના બંને મુખ્ય સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી - 1.5 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ થયા.
બજારની સ્થિતિ
બુધવારે ટ્રેડિંગ બંધ થતા સમયે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો 30-શેરનો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, 'સેન્સેક્સ' 78,111.24 પર બંધ થયો, જેમાં 1.64 ટકા એટલે કે 1,264 પોઈન્ટનો જંગી વધારો થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો 'નિફ્ટી 50' પણ 388.65 પોઈન્ટ (1.63%) વધીને 24,231.30 પર પહોંચ્યો. આ બજારમાં તેજીના પરિણામે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં આશરે ₹9 લાખ કરોડનો વધારો થયો.
રેલીના મુખ્ય પરિબળો
બજારમાં સુનામી જેવા ઉછાળા પાછળનું મુખ્ય ઉત્પ્રેરક યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું એક નિવેદન હતું, જેમાં તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલ સંઘર્ષ કદાચ સમાપ્ત થવાની આરે છે. બંને દેશો વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોના બીજા રાઉન્ડની સંભાવનાઓએ વૈશ્વિક બજારોમાં 'જોખમ લેવા'ની ભાવના (જોખમ લેવાની ભૂખ) ને મજબૂત બનાવી. વધુમાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાએ પણ ભારતીય બજારને ટેકો આપ્યો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ $94-95 પ્રતિ બેરલની આસપાસ સરકી ગયું, જે ભારતના આયાત બિલ પર દબાણ ઘટાડવાની અપેક્ષા છે.
સેક્ટર અને સ્ટોક પ્રદર્શન
આજની તેજી વ્યાપક હતી. ખાસ કરીને કન્સ્ટ્રક્શન, આઇટી અને મીડિયા ક્ષેત્રોના શેરોમાં મજબૂત ખરીદી પ્રવૃત્તિ જોવા મળી. નિફ્ટીમાં ટૉપ ગેઈનર્સમાં ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), મેક્સ હેલ્થકેર, પાવર ગ્રીડ અને એટરનલનો સમાવેશ થાય છે. રોકાણકારોએ હેવીવેઇટ આઇટી કંપનીઓ અને રેલવે પીએસયુ શેરોમાં પણ નોંધપાત્ર રસ દર્શાવ્યો હતો. જોકે, આજની બજાર તેજીમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો (પીએસયુ બેંકો) થોડી પાછળ રહી ગઈ.
મિડકેપ્સ અને સ્મોલકેપ્સમાં તેજી
આજે, નાના અને મધ્યમ કદના શેરોએ લાર્જ-કેપ શેરોની તુલનામાં વધુ મજબૂતી દર્શાવી. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 2.20% ના વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 2.35% વધ્યો. આ સૂચવે છે કે રિટેલ રોકાણકારો ફરી એકવાર બજારમાં સક્રિય થઈ રહ્યા છે.
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે, ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, 24,300–24,400 સ્તર નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ રેઝિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કરે છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરને પાર કરવામાં સફળ થાય છે, તો તે આગામી દિવસોમાં 24,800–25,000 ની રેન્જને સ્પર્શી શકે છે. નકારાત્મક બાજુએ, 24,000 સ્તર હવે મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે.
આજે રૂપિયો 93.26 ના સ્તરે ટ્રેડ થતો જોવા મળ્યો, જે ભારતીય અર્થતંત્ર માટે સકારાત્મક સંકેત - રિકવરીના સંકેત દર્શાવે છે.
