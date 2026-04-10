રેકોર્ડ તેજી સાથે બંધ થયું માર્કેટ, સેન્સેક્સમાં 918 પૉઈન્ટ્સનો મોટો ઉછાળો

એક દિવસના બ્રેક બાદ માર્કેટમાં ફરી તેજીનો માહોલ જોવા મળ્યો, સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને લોકલ ખરીદદારીનો મળ્યો સપોર્ટ

એક દિવસના બ્રેક બાદ માર્કેટમાં ફરી તેજીનો માહોલ જોવા મળ્યો, સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને લોકલ ખરીદદારીનો મળ્યો સપોર્ટ
એક દિવસના બ્રેક બાદ માર્કેટમાં ફરી તેજીનો માહોલ જોવા મળ્યો, સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને લોકલ ખરીદદારીનો મળ્યો સપોર્ટ (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 7:27 PM IST

મુંબઈ: સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે ભારતીય શેર માર્કેટમાં ફરી એકવાર જોરદાર તેજી જોવા મળી. એક દિવસના ઘટાડા બાદ બંને મુખ્ય સૂચકાંકોએ ઝડપી કમબેક કર્યું. બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સૂચકાંક સેન્સેક્સ 1.20 ટકાના વધારા સાથે 77,550.25ના સ્તર બંધ થયો, જ્યારે નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પણ 1.16 ટકાની મજબૂતી સાથે 24050.60 સ્તરે પહોંચી ગઈ, જેનાથી રોકાણકારોમાં ઉત્સાહનો માહોલ દેખાયો.

વૈશ્વિક સંકેતો અને ઘરેલૂ ખરીદદારીનો મળ્યો સપોર્ટ

બજારની આ તેજીને ચોતરફી સમર્થન મળ્યું. સવારના સેશનમાં બજાર ગેપ-અપ ઓપનિંગ સાથે ખુલ્યાં હતા. વેસ્ટ એશિયામાં તણાવ છતાં વૈશ્વિક બજારોમાંથી સારા સંકેત મળી રહ્યા હતા. અમેરિક અને ઈરાન વચ્ચે સંભાવિત સમાધાન અને સીઝફાયરની વાતચીતના સમાચારોએ રોકાણકારોની ચિંતામાં ઘણો ઘટાડો કર્યો. આ ઉપરાંત નીચલા સ્તરે સંસ્થાગત રોકાણકારો તરફથી કરવામાં આવેલી મજબૂત લેવાલીએ બજારને ઉપર જળવાઈ રહેવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

માર્કેટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

સ્મૉલ અને મિડકેપ શેર્સમાં બંપર ખરીદદારી

આજના ટ્રેડિંગની સૌથી મોટી વિશેષતા એ રહી કે ફ્રન્ટલાઈન ઈન્ડેક્સ કરતા વધારે જોશ 'બ્રૉડર માર્કેટ'માં જોવા મળ્યો. સ્મૉલ અને મિડકેપ શેર્સમાં રોકાણકારોએ ખૂબ પૈસા લગાવ્યા. મિડકેપ ઈન્ડેક્સ (Nifty Midcap) 1.48 ટકા અને સ્મૉલકેપ ઈન્કેક્સ (Nifty Smallcap) 1.67 ટકાની જોરદાર તેજી સાથે બંધ થયા. આનાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે, બજારની આ તેજી માત્ર ગણતરીના મોટા શેર્સ પૂરતી સીમિત નહોતી પરંતુ રિટેલ ઈન્વેસ્ટર્સની ભાગીદારી પણ સારી રહી.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન

બજારમાં સેક્ટર્સનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું.

  • આઈટી સેક્ટરમાં તેજી: આઈટી ઈન્ડેક્સ આજે ટૉપ ગેઈનર રહ્યો, જેમાં રોકાણકારોએ ટેક્નોલૉજી શેર પર વધુ ભરોસો દેખાડ્યો.
  • દિગ્ગજ શેર્સનો સપોર્ટ: એશિયન પેઈન્ટ્સ, આઈશર મોટર્સ, બજાજ ઑટો અને શ્રીરામ ફાઈનાન્સ જેવા હેવીવેઈટ શેર્સ આજે નિફ્ટીના ટૉપ પરફોર્મરની યાદીમાં રહ્યા.
  • આ શેર્સ રહ્યા સુસ્ત: બીજી તરફ ઑટો, બેન્ક અને ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસ જેવા ઈન્ડેક્સ આ તોફાની તેજીમાં થોડા પાછળ છૂટી ગયા અને તેમણે અન્ય સેક્ટર્સની તુલનાએ નબળું પ્રદર્શન કર્યું.

નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે, જિયો પૉલિટિકલ તણાવની વચ્ચે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાના મજબૂત પાયા બજારને નીચે પડવાથી રોકી રહ્યાં છે. જોકે, આગામી દિવસોમાં પશ્ચિમ એશિયાના ઘટનાક્રમો પર બજારની નજર ટકેલી રહેશે.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

