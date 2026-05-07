મંદા કારોબરને કારણે શેરબજાર લાલ નિશાનમાં બંધ, નિફ્ટી-સેન્સેન્સમાં સાધારણ ઘટાડો

NSE સેન્સેક્સ 114 પોઈન્ટ ઘટીને 77,844.52 પર બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 4.30 પૉઈન્ટ્સના નજીવા ઘટાડા સાથે 24,326.65 પર બંધ થયો

ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 5:05 PM IST

મુંબઈ: BSE સેન્સેક્સ 114 પોઈન્ટ ઘટીને 77,844.52 પર, જ્યારે NSE નિફ્ટી 4.30 પોઈન્ટના નજીવા ઘટાડા સાથે 24,326.65 પર બંધ થયો. યુએસ ડોલર સામે, રૂપિયો 25 પૈસા મજબૂત થઈને 94.24 (અસ્થાયી) પ્રતિ ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

કોટક મહિન્દ્રા બેંકને AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અને ફેડરલ બેંક બંનેમાં 9.99 ટકા સુધીનો હિસ્સો ખરીદવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) તરફથી મંજૂરી મળી ગઈ છે. ગુરુવારે સ્ટોક એક્સચેન્જને અલગ-અલગ નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અને ફેડરલ બેંકે માહિતી આપી હતી કે તેમને 6 મેના રોજ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી મંજૂરી પત્ર મળ્યા છે.

ટૉપ લૂઝર્સ
AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકે જણાવ્યું હતું કે, કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ (KMBL)ને બેંકની પેઇડ-અપ શેર મૂડી અથવા મતદાન અધિકારોના કુલ 9.99 ટકા સુધીનો હિસ્સો હસ્તગત કરવાની મંજૂરી મળી છે.

તેવી જ રીતે, BSEને સુપરત કરાયેલા એક નોટિફિકેશનમાં, ફેડરલ બેંકે જણાવ્યું હતું કે, RBI એ કોટક મહિન્દ્રા બેંકને બેંકની પેઇડ-અપ શેર મૂડી અથવા મતદાન અધિકારોના કુલ 9.99 ટકા સુધીનો હિસ્સો હસ્તગત કરવાની મંજૂરી આપી છે.

ટૉપ ગેઈનર્સ
નાણાંકીય વર્ષ 2025-26 ના માર્ચ મહિનામાં પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં બજાજ હોલ્ડિંગ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ચોખ્ખો નફો ત્રણ ગણાથી વધુ વધીને રૂપિયા 310 કરોડ થયો. ગત નાણાંકીય વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં, કંપનીએ ₹91 કરોડનો એકલ ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
વ્યાજની આવક ઓછી હોવાને કારણે, માર્ચ ક્વાર્ટરમાં કંપનીની કુલ આવક ઘટીને રૂપિયા 69 કરોડ થઈ ગઈ, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન ક્વાર્ટરમાં ₹167 કરોડ હતી. સંપૂર્ણ નાણાંકીય વર્ષ 2025-26 માટે, કંપનીનો ચોખ્ખો નફો ત્રણ ગણો વધીને ₹4,708 કરોડ થયો. ગત નાણાંકીય વર્ષમાં, આ આંકડો ₹1,292 કરોડ હતો. નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન, કંપનીની કુલ આવક વધીને ₹3,184 કરોડ થઈ, જે ગત વર્ષે ₹1,600 કરોડ હતી.

સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી ફાઇલિંગમાં, બજાજ હોલ્ડિંગ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે તેના ડિરેક્ટર બોર્ડે 31 માર્ચ, 2026 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે પ્રતિ ઇક્વિટી શેર 130 રૂપિયાના અંતિમ ડિવિડન્ડને મંજૂરી આપી છે. આ શેરધારકોની મંજૂરીને આધીન છે.

