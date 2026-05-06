ETV Bharat / business

શેરબજારમાં હરિયાળી: સેન્સેક્સ 940 પૉઈન્ટ્સની છલાંગ સાથે બંધ, નિફ્ટીમાં પણ તેજી

ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં વાટાઘાટોની પ્રગતિના ટ્રમ્પના દાવા અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ઘટાડાને પરિણામે શેરબજારમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી

ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં વાટાઘાટોની પ્રગતિના ટ્રમ્પના દાવા અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ઘટાડાને પરિણામે શેરબજારમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી
ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં વાટાઘાટોની પ્રગતિના ટ્રમ્પના દાવા અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ઘટાડાને પરિણામે શેરબજારમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: સેન્સેક્સ 940.73 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 77,958.52 પોઈન્ટ પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 298.15પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 24330.95 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. બુધવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડા બાદ બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો.

ઈરાન સાથેના સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે કરાર પર પહોંચવાના ઉદ્દેશ્યથી વાટાઘાટોમાં પ્રગતિનો દાવો યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કરવામાં આવ્યા બાદ આ ઉછાળો જોવા મળ્યો. ટ્રેડિંગ સત્રના અંતિમ કલાકો દરમિયાન ભારે ખરીદીને કારણે, 30 શેરોવાળા BSE સેન્સેક્સ 940.73 પોઈન્ટ એટલે કે 1.22 ટકા વધીને 77,958.52 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. દિવસ દરમિયાન, ઇન્ડેક્સ 1004.99 પોઈન્ટ - એટલે કે 1.30 ટકા વધીને 78,022.78 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

50 શેરોવાળો NSE નિફ્ટી 298.15 પોઈન્ટ એટલે કે 1.24ટકા વધીને 24,330.95 પર બંધ થયો. વૈશ્વિક બજારોમાં સકારાત્મક વલણોએ સ્થાનિક શેરબજારને વેગ આપ્યો. સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાં ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, ટ્રેન્ટ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, HDFC બેંક અને એટરનલ ટોચના તેજીમાં હતા. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, પાવર ગ્રીડ અને NTPC પાછળ રહી ગયા હતા.

બુધવારે રૂપિયો 61 પૈસા વધીને 94.57 (કામચલાઉ) પર સ્થિર થયો. ઈરાન સાથે સંભવિત કરાર અંગે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સંકેતોને પગલે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100 ની નજીક પહોંચી ગયા હોવાથી રૂપિયો મજબૂત બન્યો.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

વિદેશી વિનિમય વેપારીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે, રૂપિયા પરના ભારે દબાણને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ચલણને ટેકો આપવા માટે સક્રિયપણે 'પરોક્ષ' વ્યૂહરચના અપનાવી રહી છે.

આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 95 પર ખુલ્યો. ટ્રેડિંગ કલાકો દરમિયાન, તે નબળો પડીને 95.18 પ્રતિ ડોલરની નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો. અંતે, તે 94.57 (કામચલાઉ) પર બંધ થયો, જે અગાઉના બંધ ભાવ કરતાં 61 પૈસાનો વધારો દર્શાવે છે.

મંગળવારે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 95.18 પર બંધ થયો હતો.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

સીઆર ફોરેક્સ એડવાઇઝર્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિત પાબારીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક તેના વિદેશી હૂંડિયામણ અનામતનો સીધો ઉપયોગ કર્યા વિના ચલણને ટેકો આપવાના માર્ગો શોધી રહી છે.

પાબારીએ જણાવ્યું કે, કે હાલમાં ચર્ચા હેઠળના વિચારોમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને વિદેશી ચલણ બોન્ડ દ્વારા ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જે સિસ્ટમમાં ડોલરનો નવો પ્રવાહ લાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ - જે છ મુખ્ય ચલણોના બાસ્કેટ સામે યુએસ ડોલરની મજબૂતાઈનું માપન કરે છે - 0.66 ટકા ઘટીને 97.79 પર બંધ થયો. સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં, સેન્સેક્સ 940.73 પોઈન્ટ વધીને 77,958.52 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 298.15 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,330.95 પર બંધ થયો. આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 8.25 ટકા ઘટીને $100.81 પ્રતિ બેરલ થયો.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે "પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ" - જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોને સુરક્ષિત રીતે એસ્કોર્ટ કરવાના હેતુથી એક પહેલ હતી - ને સ્થગિત કરી દીધી છે અને દાવો કર્યો છે કે ઈરાન સાથેના સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે કરાર તરફ વાટાઘાટોમાં પ્રગતિ થઈ છે. મંગળવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાનના પ્રતિનિધિઓ સાથે સંપૂર્ણ અને અંતિમ કરાર તરફ નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE 06 MAY 2026
NIFTY SENSEX UPDATE
CRUDE OIL PRICE
IRAN USA WAR
STOCK MARKET UPDATE 06 MAY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.