આઈટી શેરોમાં હાહાકારને પગલે તૂટ્યું બજાર: સેન્સેક્સ 303 પોઈન્ટ્સ, નિફ્ટી 78 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે બંધ
TCS, ઈન્ફોસિસ સહિતના આઈટી શેરોમાં ભારે ઘટાડાને લીધે માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ થયું
Published : June 3, 2026 at 5:57 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં બુધવારે ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો. ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) શેરોમાં વેચવાલીનું દબાણ વધવાને કારણે બજારના બંને મુખ્ય સૂચકાંકો ઘટાડા સાથે બંધ થયા. જોકે, બેંકિંગ અને હેલ્થકેર સેક્ટર્સમાં ખરીદીએ નોંધપાત્ર ટેકો આપ્યો, જેનાથી બજારને તેના નીચલા સ્તરેથી બહાર આવવામાં મદદ મળી અને મોટો ઘટાડો ટળી ગયો.
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 303.67 પોઈન્ટ (0.41%) ઘટીને 74,346.17 પર સ્થિર થયો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નો નિફ્ટી 23,405.60 પર બંધ થયો, જેમાં 77.95 પોઈન્ટ (0.33%)નો ઘટાડો નોંધાયો.
IT શેરોમાં ઘટાડો; બેંકિંગ સેક્ટરે સપોર્ટ આપ્યો
બુધવારના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન વેચાણ દબાણનો સૌથી મોટો માર IT ક્ષેત્રને પડ્યો. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ 5 ટકાથી વધુ ઘટ્યો. યુએસ બજારોના સંકેતો અને ટેકનોલોજી કંપનીઓમાં પ્રૉફિટ-બુકિંગને કારણે IT કાઉન્ટરો પર વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી. IT જાયન્ટ્સ - ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS), ટેક મહિન્દ્રા અને HCLTech - સેન્સેક્સમાં ટૉપ લૂઝર્સમાં સામેલ હતા.
તેનાથી વિપરીત, ફાયનાન્શિયલ અને બેંકિંગ શેરોએ બજારને ટેકો આપ્યો. નિફ્ટી PSU બેંક (જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો) ઇન્ડેક્સમાં સૌથી નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો. વધુમાં, નિફ્ટી બેંક, નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક અને નિફ્ટી હેલ્થકેર સૂચકાંકોએ પણ સત્રનો અંત મજબૂત નોંધ પર કર્યો. નિફ્ટીના ઘટકોમાં, એપોલો હોસ્પિટલ્સ, ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો) અને મેક્સ હેલ્થકેર ટૉપ ગેઈનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા.
બજાર નિષ્ણાતો શું કહે છે?
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 23,500 નું સ્તર હવે નિફ્ટી માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. જો બજાર આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ, બજારમાં 23,600 અને પછી 23,800 ના સ્તર તરફ રિકવરી જોવા મળી શકે છે.
તેનાથી વિપરીત, જો બજારમાં ઘટાડો થાય છે, તો 23,300–23,350 બેન્ડ તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે. આ પછી, 23,150–23,200 ઝોન સૌથી મહત્વપૂર્ણ ડિમાન્ડ ઝોન બનાવે છે - એક સ્તર જેણે છેલ્લા કેટલાક ટ્રેડિંગ સત્રોમાં અનેક વખત બજારને સફળતાપૂર્વક ટેકો આપ્યો છે.
રૂપિયાનું અવમૂલ્યન અને વૈશ્વિક ચિંતાઓ
શેરબજારની સાથે, વિદેશી વિનિમય બજારમાં પણ નબળાઈ સ્પષ્ટ હતી. વિદેશી ભંડોળના સતત પ્રવાહ અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નવા ટેરિફ પ્રસ્તાવોથી ઉદ્ભવતી ચિંતાઓને કારણે ભારતીય રૂપિયો સતત બીજા સત્રમાં નબળો પડ્યો. ટેકનિકલ નિષ્ણાતોના મતે, 96.50નું લેવલ સ્પોટ ડોલર-રૂપિયા (USDINR) જોડી માટે તાત્કાલિક પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યારે મુખ્ય સપોર્ટ 95.10 પર મજબૂત સપોર્ટ બનેલો છે.
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