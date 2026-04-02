ETV Bharat / business

બજારમાં જોરદાર રિકવરી , 1500 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા બાદ ગ્રીનમાં બંધ થયો સેન્સેક્સ, IT શેર્સે લગાવી છલાંગ

આઈટી સેક્ટરમાં જોરદાર ખરીદીને પગલે બજારે મોટી રિકવરી કરી

આઈટી સેક્ટરમાં જોરદાર ખરીદીને પગલે બજારે મોટી રિકવરી કરી
આઈટી સેક્ટરમાં જોરદાર ખરીદીને પગલે બજારે મોટી રિકવરી કરી (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: ગુરુવાર, 2 એપ્રિલ, 2026નો દિવસ, ભારતીય શેરબજાર માટે રોલર-કોસ્ટર જેવો સાબિત થયો. જ્યાં સવારના ટ્રેડિંગ સત્રમાં રોકાણકારોમાં હાહાકાર મચેલો હતો અને બજાર તાશના પત્તાની જેમ પડતું દેખાઈ રહ્યું હતું, તો બીજી તરફ બપોર થતા-થતા બજારે શાનદાર રિકવરી કરી બધાને દંગ કરી દીધા. નીચલા સ્તરે બ્લુ-ચિપ આઇટી શેરોમાં મજબૂત ખરીદીએ બજારને ફરીથી લીલા રંગમાં લાવી દીધું.

મોર્નિંગમાં મોટો ઘટાડો: રોકાણકારો કેમ ડરી ગયા?

ટ્રેડિંગ નિરાશાજનક રીતે શરૂ થયું. વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક વધારાથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો 30-શેરનો સેન્સેક્સ શરૂઆતના સત્રમાં 1,588.51 પોઈન્ટ ઘટીને 71,545.81 ની નીચલી સપાટીએ પહોંચ્યો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી પણ 496.85 પોઈન્ટ (2.19%) ઘટીને 22,182.55 પર પહોંચી ગયો.

બજારમાં આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણ અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ પ્રતિ બેરલ $108ને પાર કરી ગયા એ રહ્યું.

બપોરનું સત્ર: આઇટી શેરોએ સંભાળ્યો મોરચો

જ્યારે બજાર તેના સૌથી નીચલા સ્તરે હતું, ત્યારે મોટા રોકાણકારો અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs) એ મુખ્ય આઇટી કંપનીઓના શેર ખરીદવાની સુવર્ણ તક ઝડપી લીધી. HCL ટેક્નોલોજીસ, ટેક મહિન્દ્રા, TCS અને ઇન્ફોસિસ જેવા આઇટી દિગ્ગજોમાં 3 ટકા સુધીનો ઉછાળો આવ્યો.

આ ખરીદીના પરિણામે, સેન્સેક્સે તેનો સંપૂર્ણ ઘટાડો રિકવર કરી લીધો અને બપોરના ટ્રેડિંગમાં 73,255.52 પર પહોંચ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ કરતા 121.2 પોઈન્ટ (0.16%) વધારે છે. નિફ્ટી પણ રિકવર થયો અને 22,706.65 પર ટ્રેડ થયો.

આજના "સ્ટાર" અને "સતત પડનારા" સ્ટોક્સ

ગેઈનર્સ: IT ક્ષેત્ર ઉપરાંત, મારુતિ સુઝુકી, ટ્રેન્ટ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (BEL), બજાજ ફાઇનાન્સ, HDFC બેંક અને ITC ના શેર પણ વધ્યા.

લૂઝર્સ: રિકવરી છતાં, કેટલાક મુખ્ય શેર દબાણ હેઠળ રહ્યા. આમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI), એશિયન પેઇન્ટ્સ, સન ફાર્મા, NTPC, પાવરગ્રીડ અને અદાણી પોર્ટ્સ જેવા શેરોનો સમાવેશ થાય છે.

વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ

નબળા વૈશ્વિક બજારને કારણે ભારતીય બજારમાં રિકવરી નોંધપાત્ર રહી. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 4.47% ઘટીને બંધ થયો અને જાપાનનો નિક્કી 2.40% ઘટ્યો. યુરોપિયન બજારોમાં, જર્મનીનો DAX અને ફ્રાન્સનો CAC 40 પણ નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.

બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે, ભલે આજના નીચલા સ્તરથી બજારની રિકવરી થઈ રહી છે, પરંતુ ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ અને વૈશ્વિક તણાવ ચિંતાનો વિષય છે. રોકાણકારોને સાવધાની રાખવાની અને મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ ધરાવતા શેરોમાં જ રોકાણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE 2 APRIL 2026
NIFTY UPTADE
SENSEX UPDATE
INDIAN STOCK MARKET NEWS
STOCK MARKET UPDATE 2 APRIL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.