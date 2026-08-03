શેર બજારમાં રોનક: સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24500ને પાર
ભારતીય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી 24500ને પાર પહોંચી ગયું છે.
Published : August 3, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : August 3, 2026 at 10:07 AM IST
મુંબઇ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઇરાન સાથે વાતચીત ફરી શરૂ કરવાના અહેવાલ બાદ ભારતીય શેર બજારમાં રોનક જોવા મળી હતી. ભારતીય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી 24500ને પાર પહોંચી ગયું છે.
સવારે 9:18 વાગ્યા સુધી નિફ્ટી50 161.40 અંક અથવા 0.66 ટકા વધીને 24,545 પર પહોંચી ગયું છે અને સેન્સેક્સ 586.57 અંક અથવા 0.75 ટકા વધીને 78,681.21 પર હતું.
બજાજ ફાઇનાન્સ-અપોલો હોસ્પિટલના શેરમાં તેજી
આજના વેપારમાં NSE પર અપોલો હોસ્પિટલ એન્ટરપ્રાઇઝના શેર 9,049.00 રૂપિયાના ઉચ્ચ સ્તરે પહોચ્યા છે. આજના સત્રમાં બજાજ ફાઇનાન્સના શેરે NSE પર 1,176.40 રૂપિયાનો ઉચ્ચ સ્તર મેળવ્યો છે. વર્તમાન કિંમત1,141.20 રૂપિયા છે.
બજારમાં તેજીના મુખ્ય કારણ
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઘટાડો
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એમ કહ્યા બાદ કે ઇરાન સાથે સોમવારે ફરી વાતચીત થશે પરંતુ કોઇ સમજૂતિ માટે સમયસીમા નક્કી કરવાના ઇનકાર બાદ બ્રેટ ક્રૂડની કિંમત લગભગ 5% ઘટીને 83.5 ડૉલર પ્રતિ બેરલ થઇ ગઇ છે.
ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓમાં કમી
ટ્રમ્પે પહેલા ઇરાન પર થનારા હુમલાને રદ કરી દીધા હતા જેથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવા અને તેહરાનની પરમાણુ ક્ષમતાઓને લઇને ચાલી રહેલા ગતિરોધને હલ કરવા માટે જલદી સમજૂતિ થઇ શકે.
ઇન્ડિયા VIXમાં ઘટાડો
ડર અથવા અસ્થિરતા (વોલેટિલીટ ઇન્ડેક્સ( 11.75ના સ્તર પર આવી ગયું છે જે રોકાણકારોની અનિશ્ચિતતામાં કમીનો સંકેત છે.
TVS મોટરનું જુલાઇમાં વેચાણ 38% વધ્યુ
TVS મોટર કંપનીએ જુલાઇ 2025માં 456,350 યૂનિટના વેચાણના મુકાબલે જુલાઇ 2026માં 629,675 યુનિટ વેચીને માસિક વેચાણમાં 38%નો વધારો કર્યો છે.
કૂલ ટુ-વ્હીલર વેચાણમાં 38%નો વધારો થયો છે. જુલાઇ 2025માં 438,790 યુનિટના મુકાબલે જુલાઇ 2026માં 603,138 યુનિટ વેચવામાં આવી છે.
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