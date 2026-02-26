IT શેરમાં ઉછાળાના કારણે માર્કેટમાં સામાન્ય વધારો, સેન્સેક્ટ અને નિફ્ટી સપાટ ખુલ્યા
ભારતીય શેરબજારો ફ્લેટ ખુલ્યા, પરંતુ તેમાં IT ક્ષેત્રમાં સુધારાને કારણે વધારો થયો. નિફ્ટી 25,500ની નજીક છે, જ્યારે PSU બેંકોમાં પણ તેજી છે.
Published : February 26, 2026 at 11:23 AM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે શરૂઆતના કારોબારમાં ભારતીય શેરબજારો નરમ પરંતુ સકારાત્મક વલણ સાથે ખુલ્યા. વૈશ્વિક બજારો, ખાસ કરીને વોલ સ્ટ્રીટ પર યુએસ બજારના સકારાત્મક સંકેતોને કારણે IT શેરોમાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી. સવારના સેશનમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકો લાલ અને લીલા વચ્ચે જોવા મળ્યા.
મુખ્ય બજાર આંકડા (સવારે 9:25 વાગ્યા સુધી): શરૂઆતના કારોબારમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 58 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકા વધીને 82,334 પર ટ્રેડ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 15 પોઈન્ટ અથવા 0.06 ટકા વધીને 25,498 પર ટ્રેડ થયો.
સેક્ટર મુજબ પ્રદર્શન
IT અને બેંકિંગ માર્કેટ: આજના કારોબારમાં IT ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ વધ્યો, જે 1.01 ટકા વધ્યો. ગઈકાલે નાસ્ડેક પર યુએસ બજારમાં 1.26 ટકાના વધારાનો સીધો પ્રભાવ ભારતીય IT કંપનીઓ પર પડ્યો. PSU બેંક ઇન્ડેક્સ પણ લીલા રંગમાં રહ્યો, જે 1.13 ટકા વધ્યો. જોકે, રિયલ્ટી અને એફએમસીજી સેક્ટર દબાણ હેઠળ રહ્યા, અને અનુક્રમે 0.46 અને 0.27 ટકા ઘટ્યા.
મિડ-કેર અને સ્મોલ-કેપ બજારોમાં તફાવત
મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં મિશ્ર ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો. જ્યારે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.22 ટકાના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે સ્મોલ-કેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં 0.08 ટકાનો થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે યુએસ અને યુરોપિયન બજારોમાં સકારાત્મક ગતિ અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) દ્વારા સતત ખરીદી બજારને સ્થિરતા પ્રદાન કરી રહી છે. જોકે, નિફ્ટી હજુ પણ કોન્સોલિડેશન બેન્ડમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, 25,250 સ્તર નિફ્ટી માટે મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે, જ્યારે 25,650 સ્તર પર પ્રતિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. બેંક નિફ્ટી માટે સપોર્ટ 60,700–60,800 અને પ્રતિરોધ 61,300–61,400 પર રેજિસ્ટેન્સ બની રહ્યો છે.
વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ
એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 2.21 ટકાના જંગી વધારા સાથે આગળ રહ્યો, જ્યારે જાપાનનો નિક્કી 0.31 ટકા વધ્યો. જોકે, હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ 0.43 ટકા ઘટ્યો.
સંસ્થાકીય રોકાણકારોની હિલચાલ
25 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ₹2,991 કરોડના શેર વેચ્યા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ ₹5,119 કરોડના શેર ખરીદ્યા, જેનાથી બજાર સ્થિર રહ્યું.