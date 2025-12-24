શેર બજારની સપાટ શરૂઆત, સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં તેજી
સારા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે આજે ભારતીય બજારની ચાલ સપાટ જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની તેજી સાથે શરૂઆત થઇ છે.
Published : December 24, 2025 at 9:50 AM IST
મુંબઇ: સારા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે આજે ભારતીય બજારની ચાલ સપાટ જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની તેજી સાથે શરૂઆત થઇ છે.
Sensex-Niftyની સપાટ ચાલ
24 ડિસેમ્બરે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ફ્લેટ ખુલ્યા છે. સેન્સેક્સ અત્યારે 120.80 એટલે કે 0.14 અંકના ઉછાળા સાથે વેપાર કરી રહ્યો છે જ્યારે નિફ્ટી 0.17 અંકના ઉછાળા સાથે 26,221.95 પર વેપાર કરી રહ્યો છે.
લગભગ 1270 શેરમાં તેજી આવી છે જ્યારે 895 શેરમાં ઘટાડો થયો છે. 197 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નથી. નિફ્ટી પર શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એક્સિસ બેન્ક, જિયો ફાઇનાન્શિયલ, સિપ્લા મુખ્ય ગેનર છે. જ્યારે લૂઝર ટેક મહિન્દ્રા, ટીસીએસ,ટાઇટન કંપની, ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબ્સ અને ટાટા કંજ્યૂમર ટોપ લૂઝર છે.
2 લાખ કરોડના સરકારી બૉન્ડ ખરીદશે RBI
બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં લિક્વિડિટી બૂસ્ટ માટે RBI સરકારી બૉન્ડ ખરીદશે. રિઝર્વ બેન્કે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં 4 તબક્કામાં 2 લાખ કરોડ રૂપિયાના ઓપન માર્કેટ ઓપરેશનની જાહેરાત કરી છે.
H-1B વિઝા માટે લોટરી સિસ્ટમ સમાપ્ત
IT સેક્ટરને ઝટકો મળ્યો છે. અમેરિકાએ H-1B વિઝા નિયમોમાં મોટો બદલાવ કર્યો છે. લોટરી સિસ્ટમ સમાપ્ત કરી દીધી છે. હવે વધારે સ્કિલ અને વધુ સેલેરી ધરાવનારાઓને પ્રાથમિકતા મળશે.
મંગળવારે ઉતાર-ચઢાવ સાથે માર્કેટ બંધ થયું હતું
ભારતીય શેર બજાર મંગળવારે ઉતાર-ચઢાવ સાથે બંધ થયું હતું. BSE સેન્સેક્સ 42.64 અંક નીચે 85,524.84 અંક પર બંધ થયું હતું જ્યારે NSE નિફ્ટીએ સતત ત્રીજા સત્રમાં લીડ સાથે 0.02 ટકા એટલે કે 4.75 અંકની સામાન્ય મજબૂતી સાથે 26,177.15ના સ્તર પર બંધ થયું હતું.
આ પણ વાંચો: