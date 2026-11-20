STOCK MARKET TODAY: લાલ નિશાનમાં ખુલ્યુ શેર બજાર, સેન્સેક્સ 200 અંક કરતા વધુ તૂટ્યો, નિફ્ટી 25500ની નીચે
Stock Market Today: નબળા ગ્લોબલ સંકેતો અને મેટલ શેરમાં ઘટાડાથી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બન્ને લાલ નિશાનમાં ખુલીને ટ્રેડ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
Published : November 20, 2026 at 10:46 AM IST
નવી દિલ્હી: શેર બજારમાં શુક્રવારે, 20 નવેમ્બરે વેપારની શરૂઆત નબળાઇ સાથે થઇ હતી. ગુરૂવારે 1000 અંકની તેજી બાદ રોકાણકારોએ નફો વસૂલવાનું શરૂ કરી દીધુ હતું જેની અસર ઓપનિંગ પર જોવા મળી હતી. નબળા ગ્લોબલ સંકેત અને મેટલ શેરમાં ઘટાડાએ બજાર પર દબાણ વધાર્યું છે જેને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બન્ને લાલ નિશાનમાં ખુલીને ટ્રેડ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
જોકે, કરન્સી માર્કેટમાં થોડા રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય રૂપિયો આજે 0.1 ટકા મજબૂતી સાથે 93.20 રૂપિયા પ્રતિ ડૉલર પર ખુલ્યો હતો જ્યારે ગત વખતે બંધ ભાવ 93.29 રૂપિયા પ્રતિ ડૉલર હતો. રૂપિયામાં આવેલી તેજીથી આયાતકારોને થોડી રાહત મળી છે પરંતુ ગ્લોબલ અનિશ્ચિતતા વચ્ચે બજારમાં સતર્કતા જોવા મળે છે.
સેન્સેક્સ-નિફ્ટીનું ઓપનિંગ કેવું રહ્યું?
ગુરૂવારે જોરદાર તેજી બાદ શુક્રવારે શેર બજારની શરૂઆત નબળી થઇ છે, જ્યાં સવારે 9:27 વાગ્યે BSE સેન્સેક્સ 261.28 અંક અથવા 0.31 ટકાના ઘટાડા સાથે 82,760.47 પર ટ્રેડ કરતું જોવા મળ્યું હતું.
બીજી તરફ, NSE નિફ્ટી 50 પણ સામાન્ય ઘટાડા સાથે 25,455.75 પર ટ્રેડ કરતું જોવા મળ્યું હતું, જે 60.10 અંક અથવા 0.24 ટકા નીચે છે. નિફ્ટીએ આજે 25,368 પર ઓપનિંગ કર્યું હતું જ્યારે દિવસના હાઇ 25,491.25 અને લો 25,345.20 રહ્યું હતું જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે શરૂઆતના વેપારમાં બજાર પર સામાન્ય દબાણ બનેલું છે.
મેટર શેરમાં કેમ થયો ઘટાડો?
આજના ઘટાડાનું સૌથી મોટુ કારણ મેટલના શેરમાં આવેલી વેચવાલી રહી છે. ગ્લોબલ માર્કેટમાં મેટલની કિંમતમાં નબળાઇ અને ડિમાન્ડને લઇને ચિંતાને કારણે સ્થાનિક મેટલ સ્ટોક્સ પર દબાણ વધ્યુ છે. આ સિવાય, અમેરિકા અને યુરોપથી આવેલા નબળા સંકેતોએ પણ રોકાણકારોનો મૂડ બગાડ્યો છે.
ગુરૂવારે ઓટો અને બેન્ક શેરઓ બજારમાં સંભાળી હતી પરંતુ આજે શરૂઆતના વેપારમાં પણ પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું હતું. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે ગુરૂવારે તેજી બાદ આજનું કરેક્શન સામાન્ય છે અને તેને હેલ્ધી માનવામાં આવી શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: આ સમાચાર માત્ર માહિતીના ઉદ્દેશ્યથી આપવામાં આવ્યા છે. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમોને આધિન છે. રોકાણ કરતા પહેલા પોતાના નાણાકીય સલાહકારની સલાહ જરૂર લો. ETV ભારત કોઇ પણ રીતના રોકાણની સલાહ આપતું નથી.)
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