શેર બજારમાં તેજી: IT શેરોમાં ખરીદી વચ્ચે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઉછાળો; ટ્રેન્ડ 6% વધ્યો
શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં IT કંપનીઓમાં ખરીદી અને ટાટા ગ્રુપની રિટેલ કંપની ટ્રેન્ટમાં કમાણી આધારિત માંગ વચ્ચે શેરબજાર ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં તેજી જોવા મળી હતી.
By PTI
Published : October 30, 2026 at 10:34 AM IST
મુંબઇ: શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં IT કંપનીઓમાં ખરીદી અને ટાટા ગ્રુપની રિટેલ કંપની ટ્રેન્ટમાં કમાણી આધારિત માંગ વચ્ચે શેરબજાર ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં તેજી જોવા મળી હતી.
શરૂઆતના વેપારમાં 30 શેર ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 138.77 પોઇન્ટ વધીને 74,289.81 પર પહોંચી ગયો છે. 50 શેર ધરાવતું NSE નિફ્ટી 38.95 પોઇન્ટ વધીને 22,967.10 પર પહોંચી ગયો છે.
ગુરૂવારે ટાટા ગ્રુપની રિટેલ કંપનીએ સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં વાર્ષિક ધોરણે 25 ટકાનો વધારો કરીને 468 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યા બાદ, 30 સેન્સેક્સ કંપનીઓમાંથી ટ્રેન્ટ 6 ટકા ઉછળીને 6 ટકાના ઉછાળા સાથે બંધ થયુ હતું.
ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, ઇન્ફોસિસ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, સન ફાર્મા, HCL ટેક અને ટેક મહિન્દ્રા પણ મુખ્ય લાભકર્તાઓમાં સામેલ હતા. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને ટાટા સ્ટીલ પાછળ રહ્યા હતા.
વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 1.19 ટકા વધીને USD 116.3 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થયો હતો.
એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, ગુરુવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)એ 943.60 કરોડ રૂપિયાના ઇક્વિટી વેચ્યા હતા.
એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી, જાપાનનો 225 ઇન્ડેક્સ અને શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ નીચા સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ વધુ ક્વોટ થયો હતો.
ગુરુવારે યુએસ બજારો નીચલા સ્તરે બંધ થયા
સેન્સેક્સ 905.01 પોઈન્ટ અથવા 1.24 ટકા વધીને 74,151.04 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 237.90 પોઈન્ટ અથવા 1.05 ટકા વધીને 22,936.75 પર બંધ થયો.
આ પણ વાંચો: