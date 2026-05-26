શેરબજારમાં નરમાઈ, સેન્સેક્સ 170 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 24,000ની નીચે
બંને મુખ્ય શેરબજાર સૂચકાંકો BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા છે.
Published : May 26, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 10:37 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસની તેજી બાદ આજે બીજા દિવસે નરમાઈ જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સ 170 પોઈન્ટ તૂટ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 24,000ની સપાટીને નીચે જોવા મળી રહ્યો છે.
ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, મંગળવારે સવારના કારોબાર દરમિયાન ભારતીય શેરબજારોમાં મિશ્ર અને સુસ્ત વલણ જોવા મળ્યું. દક્ષિણ ઈરાનમાં લેન્ડમાઈન અને મિસાઈલ લોન્ચ સ્થળોને નિશાન બનાવતા તાજેતરના યુએસ હુમલાઓ બાદ રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું. બજાર વિશ્લેષકો કહે છે કે આ "સ્વ-બચાવ" હુમલાઓએ બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર થોડી અસર કરી છે, પરંતુ તેને યુદ્ધના નવા તબક્કાની શરૂઆત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું નથી.
મંગળવારે શરૂઆતના કારોબારમાં ભારતીય શેરબજારોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. બંને મુખ્ય સૂચકાંકો, BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી, લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા. નિફ્ટી 0.14% ઘટીને 23,998 પર ખુલ્યો, જ્યારે BSE સેન્સેક્સ 123 પોઈન્ટ અથવા 0.16% ઘટીને 76,365 પર ખુલ્યો.
એશિયન બજારો
મંગળવારે એશિયન-પેસિફિક બજારો ઊંચા સ્તરે ખુલ્યા, જે અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ મંત્રણામાં સફળતાની આશા વચ્ચે રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને કારણે ચાલ્યું. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી શરૂઆતના કારોબારમાં 8,094.90 ની નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો, જ્યારે સ્મોલ-કેપ કોસ્ડેક 2.12% વધ્યો.
જાપાનનો નિક્કી 225 કેટલીક નફા-બુકિંગને કારણે 0.18% ઘટ્યો, જ્યારે ટોપિક્સ 0.36% ઘટ્યો. હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ 25,430 પર હતો, જે શુક્રવારે તેના 25,606.03 ના બંધ કરતા ઓછો હતો.
સોમવારની બજાર
સોમવારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 1,073.61 પોઈન્ટ અથવા 1.42 ટકાનો જંગી ઉછાળો નોંધાવતા 76,488.96 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 312.4 પોઈન્ટ અથવા 1.32 ટકા વધીને 24,031.7 પર બંધ થયો. આ શાનદાર રિકવરી સાથે, નિફ્ટીએ ફરી એકવાર 24,000 ના મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કર્યું છે.