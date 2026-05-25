ઉંચા મથાળે ખુલ્યું શેરબજાર, સેન્સેક્સમાં 830 પોઈન્ટનો ઉછાળો, તો નિફ્ટી 23,950ને પાર
Published : May 25, 2026 at 9:29 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારની શરૂઆત આજે સકારાત્મક સંકેતો વચ્ચે થઈ છે. આજે બજાર ઉછાળા સાથે ખુલ્યું છે. શરૂઆતમાં સેન્સેક્સ 830 પોઈન્ટ ઉપર જોવા મળ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 23,950ને પાર થયો છે. HPCL અને BPCLના શેર્સમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.
25 મેના રોજ, ભારતીય સૂચકાંકો ઊંચા મથાળે ખુલ્યા છે, જેમાં નિફ્ટી 23,950 ની ઉપર જોવા મળ્યો, જે સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે હતો. સેન્સેક્સ 836.04 પોઈન્ટ અથવા 1.11 ટકા વધીને 76,251.39 પર પહોંચ્યો, અને નિફ્ટી 253.55 પોઈન્ટ અથવા 1.07 ટકા વધીને 23,972.85 પર પહોંચ્યો.
આશરે 1,972 શેર વધ્યા, 623 ઘટ્યા અને 189 શેર યથાવત રહ્યા. નિફ્ટીમાં આઇશર મોટર્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, એમ એન્ડ એમ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને એચડીએફસી બેંક મુખ્ય વધ્યા હતા, જ્યારે હિન્ડાલ્કો, સન ફાર્મા, ટીસીએસ, ઓએનજીસી અને ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ ઘટ્યા હતા.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, શુક્રવારે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો વધુ ઉપરની સપાટી પર બંધ થયા, જેમાં નિફ્ટી 500.27% વધીને 23,719.30 અને સેન્સેક્સ 0.31% વધીને 75,415.35 પર બંધ થયા. અઠવાડિયા માટે, નિફ્ટી 0.32% વધ્યો જ્યારે સેન્સેક્સ 0.37% વધ્યો.