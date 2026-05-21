શેરબજારમાં ઉછાળો, સેન્સેક્સ 540 પોઈન્ટ વધ્યો, નિફ્ટી 23,800 ને પાર
શેરબજારમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે, 50 માંથી 47 શેર એવા છે જે લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યાં છે.
Published : May 21, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 9:50 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસે શેરબજારમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે, સેન્સેક્સમાં 540 પોઈન્ટ વધારો જોવા મળ્યો છે જ્યારે નિફ્ટી 23,800ને પાર થયો છે. 50 માંથી 47 શેર લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યાં છે, જેના પરિણામે રોકાણકારોના ચેહરા પર સ્મિત જોવા મળી રહ્યું છે.
વૈશ્વિક બજારના મજબૂત સંકેતો વચ્ચે, આજે સ્થાનિક બજારમાં વ્યાપક સકારાત્મક્તા જોવા મળી રહી છે. સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી, દરેક અડધા ટકાથી વધુ વધ્યા. શરૂઆતના કારોબારમાં, સેન્સેક્સ 600 થી વધુ પોઈન્ટથી વધુ વધ્યા, જ્યારે નિફ્ટી પણ 23,850 થી વધુ ઉંચકાયો. વ્યાપક સ્તરે, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોમાં પણ મજબૂત ખરીદી જોવા મળી રહી છે.
નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 અને નિફ્ટી મિડકેપ 100 દરેક અડધા ટકાથી વધુ વધ્યા છે. ક્ષેત્રવાર, બધા નિફ્ટી સૂચકાંકો લીલા રંગમાં છે, પરંતુ નિફ્ટી રિયલ્ટી સિવાય, કોઈપણ ક્ષેત્રીય નિફ્ટી સૂચકાંક હાલમાં 1% કે તેથી વધુ વધ્યો નથી. એકંદરે, આ સકારાત્મક્તા વચ્ચે, BSE પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં ₹4 લાખ કરોડથી વધુનો વધારો થયો છે, એટલે કે બજાર ખુલ્યા પછી રોકાણકારોની સંપત્તિમાં ₹4 લાખ કરોડથી વધુનો વધારો થયો છે.
ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો તરફ નજર કરીએ તો, સેન્સેક્સ સવારે 9:17 વાગ્યે 543.31 પોઈન્ટ અથવા 0.72% વધીને 75,861.70 પર કારોબાર કરી રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 50 167.15 પોઈન્ટ અથવા 0.71% વધીને 23,826.15 પર જોવા મળ્યો. થોડીવાર બાદ, સેન્સેક્સ 627.4 પોઈન્ટ ઉછળીને 75,945.79 પર અને નિફ્ટી 200.9 પોઈન્ટ વધીને 23,859.90 પર પહોંચી ગયો .જેના પગલે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં ₹4.57 લાખ કરોડનો વધારો થયો છે.
બુધવારની બજાર
ભારતીય શેરબજારે બુધવારે ભારે અસ્થિર ટ્રેડિંગ સત્રમાં જોરદાર કમબેક કર્યું. સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો શરૂઆતના અને બપોરના ટ્રેડિંગમાં ભારે ઘટાડામાંથી નોંધપાત્ર રીતે સુધર્યા અને છેલ્લા કલાકમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે વધારા સાથે બંધ થયા. બજારને મુખ્યત્વે તેલ, ગેસ અને ઑટો સેક્ટર્સના શેરો તરફથી નોંધપાત્ર ટેકો મળ્યો.
મુખ્ય બજાર ડેટા
સત્રના અંતે, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 117.54 પોઈન્ટ એટલે કે 0.16 ટકા વધીને 75,318.39 પર બંધ થયો. આજના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, સેન્સેક્સમાં ભારે વેચાણ દબાણ જોવા મળ્યું, જેના કારણે તે 74,529.41 ની નીચલી સપાટીએ પહોંચી ગયો. જોકે, તે નીચલા સ્તરેથી લગભગ 876 પોઈન્ટ વધીને 75,406.18ની તેની ઇન્ટ્રા-ડે ઉચ્ચતમ સપાટીની નજીક પહોંચ્યો.