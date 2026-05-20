શેરબજારમાં ફરી કડાકો, સેન્સેક્સ 600 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 23, 450ની આસપાસ

ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે ફરી એકવાર શેરબજારમાં કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 9:39 AM IST

Updated : May 20, 2026 at 9:50 AM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે આજે બુધવારે ફરી એકવાર કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે બજારની શરૂઆત ભારે ઘટાડા સાથે થઈ. સેન્સેક્સ 312.17 પોઈન્ટ એટલે કે 0.68 ટકાના ઘટાડા સાથે 74,691.10ની સપાટી પર કારોબાર કરી રહ્યો છે. જ્યારે નિફ્ટી 160 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 23,457.30ની સપાટીએ કારોબાર કરી રહ્યો છે.

સેન્સેક્સ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓમાં ટાટા સ્ટીલ, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, ઈન્ટરનલ, અલ્ટ્રાટેક અને મારૂતિ સુઝુકી જેવી કપંનીઓના શેર્સ વધુ ગબડ્યા. આ ઉપરાંત સન ફાર્મા, TCS, રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અને ઈન્ફોસિસના શેર્સ સૌથી વધુ ગબડ્યા છે.

બુધવારે ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે ખુલેલા બજારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ફરી એક વાર મોટું ગાબડુ જોવા મળ્યું. નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતો અને મિડિલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલ જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન વચ્ચે રૂપિયો અમેરિકન ડોલરની સરખામણીએ સતત તળીયે પહોંચી રહ્યો છે.

રૂપિયો અમેરિકી ડોલરની સરખામણીએ 96.85ના રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયો છે. રૂપિયા અમેરિકન ડોલરની સરખામણીએ 32 પૈસા ગબડીને 96.85ના નવા નીચેના સ્તર પર આવી ગયો છે. મંગળવારે જે 96.53 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો.

મંગળવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી. વૈશ્વિક તણાવ, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને સ્થાનિક સ્તરે બેંકિંગ અને નાણાંકીય શેરોમાં ભારે વેચવાલી વચ્ચે બજાર શરૂઆતના ફાયદો જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયું. નિફ્ટી 0.14% ઘટીને 23,618 પર અને સેન્સેક્સ 0.15% ઘટીને 75,200.85 પર બંધ થયો.

વૈશ્વિક તણાવ, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને સ્થાનિક સ્તરે બેંકિંગ અને નાણાંકીય શેરોમાં ભારે વેચવાલી વચ્ચે બજાર શરૂઆતના ફાયદો જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયું. બંને મુખ્ય સૂચકાંકો, જે એક સમયે લીલા રંગમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા, કારોબારના અંતે લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.

