શેરબજારમાં સામાન્ય તેજી, સેન્સેક્સમાં 233 પોઈન્ટનો ઉછાળો, નિફ્ટી 23,700ની પાર

શેરબજાર
Published : May 19, 2026 at 9:31 AM IST

મુંબઈ: કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે શેરબજારની શરૂઆત આજે સામાન્ય તેજી સાથે થઈ છે. સેન્સેક્સ 327.93 એટલે કે, 0.43 ટકાના વધારા સાથે 75,657.90ની સપાટીએ કારોબાર કરી રહ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 86.10 એટલે કે, 0.37 ટકાના વધારા સાથે 23,733.20ની સપાટી પર કારોબાર કરી રહ્યો છે.

ભારતીય રૂપિયો US ડોલરના મુકાબલે નવા રેકોર્ડ પર પહોંચી ગયો છે, લોકલ કરન્સી ડોલરના મુકાબલે 4 પૈસા સુધી ઘટીને 96.39 પર આવી પર આવી ગયો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, સોમવારે ભારતીય શેરબજારે શરૂઆતના સત્રમાં ભારે ઘટાડા બાદ નોંધપાત્ર રિકવરી કરી હતી. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક બજારોના દબાણ વચ્ચે રોકાણકારોની સાવચેતીને કારણે બજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. જોકે, બપોરના સત્ર દરમિયાન માહિતી ટેકનોલોજી (IT) અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ જેવા સુરક્ષિત મનાતા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ખરીદી પ્રવૃત્તિને કારણે, બજાર આખરે સામાન્ય વધારા સાથે લગભગ ફ્લેટ બંધ થવામાં સફળ રહ્યું.

ટ્રેડિંગ બંધ થતાં સુધીમાં, બંને બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોએ તેમના અગાઉના નુકસાનની રિકવરી કરવામાં સફળ રહ્યા. BSE સેન્સેક્સ 77.05 પોઈન્ટ (0.10%) ના સાધારણ વધારા સાથે 75,315.04 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 6.45 પોઈન્ટ (0.03%) વધીને 23,649.95 પર બંધ થયો હતો.

