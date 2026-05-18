શેરબજારમાં ફરી મોટો કડાકો, સેન્સેક્સ 892 પોઈન્ટનું ગાબડું, નિફ્ટી 23,400ની નીચે

કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારમાં ગાબડું જોવા મળ્યું, સેન્સેક્સ 892 પોઈન્ટ ઘટીને 74,345 પર ખુલ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 272 પોઈન્ટ ઘટીને 23,371 પર ખુલ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 9:35 AM IST

Updated : May 18, 2026 at 10:20 AM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે ભારતીય શેરબજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. આજે સોમવારે બજાર ભારે ઘટાડા સાથે ખુલ્યું. સેન્સેક્સમાં 868 પોઈન્ટ કડાકો જોવા મળ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 23,400ની નીચે સપાટીએ જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ 892 પોઈન્ટ ઘટીને 74,345 પર ખુલ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 272 પોઈન્ટ ઘટીને 23,371 પર ખુલ્યો.

તો બીજી તરફ ભારતીય રૂપિયા US ડોલરની સરખામણીએ 96.20ના રેકોર્ડ તળીયે આવી ગયો છે. જે ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતો વચ્ચે કરન્સી માર્કેટમાં સતત દબાણને દર્શાવે છે.

ભારતીય ઇક્વિટી બેન્ચમાર્કમાં સાપ્તાહિક ઘટાડો ફરી એક વખત દેખાઈ રહ્યો છે, ગત સપ્તાહમાં બંને સૂચકાંકોમાં લગભગ 3% ઘટાડો આવ્યો હતો.

સેક્ટર અને શેરબજારનું પ્રદર્શન

બજારમાં વ્યાપક ઘટાડો જોવા મળ્યો. ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) ક્ષેત્ર સિવાય, અન્ય તમામ ક્ષેત્રો લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, રિયલ્ટી, ઓટો, મેટલ અને PSU બેંક જેવા સૂચકાંકો 1% થી 2% સુધી ગબડ્યા. ટોચના ઘટાડા વાળા શેર્સમાં ટાટા સ્ટીલ, મારુતિ સુઝુકી, પાવર ગ્રીડ અને HDFC બેંકનો સમાવેશ થાય છે. તેનાથી વિપરીત, મંદી વચ્ચે, IT ક્ષેત્ર એકમાત્ર એવો હતો જેણે 0.6% નો નજીવો વધારો નોંધાવ્યો.

ઘટાડાના મુખ્ય કારણો

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ:

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ પર ડ્રોન હુમલો અને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા શબ્દયુદ્ધે રોકાણકારોના ભાવનાઓને ડંખ માર્યો છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિના કડક નિવેદનોએ સંભવિત સંઘર્ષનો ભય વધુ વધાર્યો છે.

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો:

ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 2.37% વધીને $111.86 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આયાત કરે છે, તેથી તેલના વધતા ભાવની સીધી અસર અર્થતંત્ર અને ફુગાવા પર પડે છે.

નબળા વૈશ્વિક સંકેતો:

એશિયન બજારોમાં, જાપાનના નિક્કી અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ સૂચકાંકો પણ નીચા સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જેના કારણે સ્થાનિક રોકાણકારોનું મનોબળ ડગમગી ગયું હતું.

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, જ્યાં સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા સ્તરે રહેશે અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. તકનીકી રીતે, 23,400–23,500 સ્તર નિફ્ટી માટે મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોન તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે 23,900–24,000 સ્તર પર નોંધપાત્ર પ્રતિકાર જોવા મળે છે. રોકાણકારોને હાલ માટે સાવધ રહેવાની અને મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ ધરાવતા શેરો પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

