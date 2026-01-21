સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે પણ શેરબજારમાં સામાન્ય કડાકો, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી નજીવા ગબડ્યા
ભારતીય શેરબજારમાં આજે, 21 જાન્યુઆરી, 2026 (બુધવાર) ના રોજ પણ કડાકો યથાવત જોવા મળ્યો છે.
Published : January 21, 2026 at 10:11 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારીના સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે પણ બજારમાં નરમાઈ જોવા મળી રહી છે. મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં, ફાર્મા ઇન્ડેક્સ 1% વધ્યો, જ્યારે મીડિયા ઇન્ડેક્સ 0.5% ઘટ્યો. નિફ્ટીમાં ઇટરનલ, હિન્ડાલ્કો, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, JSW સ્ટીલ અને સન ફાર્મા મોટા ફાયદાઓમાં હતા.
જ્યારે ICICI બેંક, ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક્નોલોજીસ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને એપોલો હોસ્પિટલ્સ ગુમાવનારાઓમાં હતા. BSE મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.2% ઘટ્યો, અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.6% ગગડ્યો છે.
બે દિવસના ભારે કડાકા બાદ પણ બજારમાં રિકવરીનો કોઈ સંકેત મળી રહ્યાં નથી. નિફ્ટી 25200ની નીચે પહોંચ્યું છે. જ્યારે ICICI બેંક, ઈન્ફોસિસ, એલ એન્ડ ટી, HDFC બેંક મજબુતી જાળવી રાખી છે.
આજે બેંક નિફ્ટી વધુ નબળો પડ્યો છે. મિડકેપ અને સ્મોલકેપમાં દબાણ યથાવત છે. INDIA VIX 13ની આગળ નીકળીને બે મહિનાની ઉંચાઈ પર પહોંચી ગયું છે. આ દરમિયાન કેમિકલ, કંઝ્યુમર ડ્યૂરેબલ અને IT શેર્સમાં સૌથી વધુ દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.
બુધવારે એશિયન બજારોના નબળા સંકેતો વચ્ચે ભારતીય શેરબજાર પણ સાવધાનીપૂર્વક ખુલ્યું. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, ગ્રીનલેન્ડને લઈને અમેરિકા અને યુરોપિયન દેશો વચ્ચે વધતા તણાવે રોકાણકારોની ચિંતા વધારી છે. પરિણામે, સ્થાનિક બજાર અસ્થિર રહે છે, અને રોકાણકારો જોખમ લેવા અંગે સાવચેતી રાખતા દેખાય છે.
ટ્રેડિંગની શરૂઆતમાં BSE સેન્સેક્સ દબાણ હેઠળ હતો અને 81,794 અંકની સપાટી પર ખુલ્યો. શરૂઆતની મિનિટોમાં બજારમાં તીવ્ર વધઘટનો અનુભવ થયો. જોકે, પસંદગીના શેરોમાં ખરીદીને કારણે સેન્સેક્સ પાછળથી સુધર્યો અને સવારે 9:20 વાગ્યા સુધીમાં તે 82,273.46 પોઈન્ટ પર નજીવો વધારો કરીને ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પણ 25,141 પોઈન્ટ પર નબળો ખુલ્યો. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં તે સાંકડી રેન્જમાં રહ્યો અને સવારે 9:23 વાગ્યા સુધીમાં 25,228.30 પોઈન્ટ પર લગભગ ફ્લેટ ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.