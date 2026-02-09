ETV Bharat / business

પોઝિટીવ વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે શેરબજારમાં સામાન્ય તેજી, સેન્સેક્સ 450 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 25,800ને પાર,

પોઝિટીવ વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે આજે 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારતીય શેરબજારનો ઈન્ડેક્સ ઉછાળા સાથે ખુલ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 10:04 AM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શાનદાર સંકેત મળી રહ્યાં છે. ગિફ્ટ નિફ્ટીમાં 200 અંકથી વધુની તેજી જોવા મળી છે.

પોઝિટીવ વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે આજે 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારતીય શેરબજારનો ઈન્ડેક્સ ઉછાળા સાથે ખુલ્યો. સેન્સેક્સ 478.97 પોઈન્ટ કે 0.57 ટકાથી વધીને 84,059.37 પર અને નિફ્ટી 139.45 પોઈન્ટ કે 0.54 ટકા વધીને 25,833.15 પર હતો. આશરે 1857 શેર વધ્યા જ્યારે 708 શેર ગબડ્યા અને 194 શેરમાં વગર કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો.

નિફ્ટી પર SBI, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, HCL ટેક, ટાટા સ્ટીલ, જિયો ફાયનાન્શિયલ, ઈન્ફોસિસ મોટા ગેનર્સમાંથી એક હતા. જ્યારે લૂઝર્સમાં પાવર ગ્રિડ કોર્પ, મેક્સ હેલ્થકેર, HUL, M&M, એક્સિસ બેંક હતા.

