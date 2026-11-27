Stock Market Today 27 November: સેન્સેક્સમાં 300 પોઈન્ટનું ગાબડું, નિફ્ટી 25850ની નીચે સરકી; HDFC-BELમાં 1% સુધીનો ઘટાડો
આજે બજાર નબળી શરૂઆત સાથે ખૂલ્યું. સેન્સેક્સ 300 પોઈન્ટ નીચે ખૂલ્યો, જ્યારે નિફ્ટી પણ 25,800ની નીચે સરકી ગઈ.
Published : November 27, 2026 at 9:59 AM IST
નવી દિલ્હી: આજે શેરબજાર નબળી શરૂઆત સાથે ખુલ્યું હતું. શરૂઆતી કારોબારમાં સેન્સેક્સમાં 300 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 25,850ના સ્તરની નીચે સરકી ગઈ હતી. બજારમાં વેચવાલીની અસર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી હતી, જેના કારણે બેંકિંગ અને ડિફેન્સ ક્ષેત્રના શેરો પર દબાણ હતું; જેમાં HDFC બેંક અને BELના શેરોમાં 1% સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
આ પહેલા, ગુરુવારે બજાર મર્યાદિત દાયરામાં કારોબાર કરતું જોવા મળ્યું હતું, જોકે અંતે બંને મુખ્ય સૂચકાંકો લીલા નિશાનમાં બંધ થયા હતા. નિફ્ટી 65 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ થઈ હતી, જ્યારે સેન્સેક્સમાં 390 પોઈન્ટનો ઉછાળો આવ્યો હતો. સેક્ટર પ્રમાણે વાત કરીએ તો, કેપિટલ માર્કેટ્સ, રિયલ્ટી અને IT ઈન્ડેક્સમાં 3%થી વધુની મજબૂત તેજી જોવા મળી હતી. બીજી તરફ, કન્ઝ્યુમર ઈન્ડેક્સ સૌથી નબળો રહ્યો હતો, જેમાં 1%થી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
એક્સપર્ટની સલાહ
ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, નિફ્ટી માટે 25,950ના સ્તરની નજીક અને સેન્સેક્સ માટે 84,500ના સ્તરની નજીક બજારને ફરીથી અવરોધનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કોટક નિયો (Kotak Neo)ના ઇક્વિટી રિસર્ચ હેડ શ્રીકાંત ચૌહાણના જણાવ્યા અનુસાર, ટૂંકા ગાળા માટે બજારનું માળખું હજુ પણ સકારાત્મક છે; જોકે, નવી તેજી જોવા મળે તે માટે નિફ્ટીમાં 26,000 અને સેન્સેક્સમાં 84,700ના અવરોધ સ્તરોને પાર કરવા જરૂરી છે.
તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, એકવાર આ સ્તરો પાર થઈ જાય, તો બજાર નિફ્ટી માટે 26,200-26,300 અને સેન્સેક્સ માટે 85,300-85,600ના સ્તર તરફ આગળ વધી શકે છે. બીજી તરફ, ડે-ટ્રેડર્સ માટે નિફ્ટીમાં 25,700 અને સેન્સેક્સમાં 84,000ના સ્તર મુખ્ય સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે. જો બજાર આ સ્તરની નીચે જાય છે, તો તેમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે; જેમાં નિફ્ટી 25,600-25,550ની રેન્જમાં અને સેન્સેક્સ 83,500-83,300ની રેન્જમાં આવી શકે છે.
(અસ્વીકરણ: આ માહિતી માત્ર જાણકારીના હેતુઓ માટે આપવામાં આવી છે. શેરબજારમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે. કૃપા કરીને કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો. ETV Bharat કોઈપણ પ્રકારની રોકાણ સલાહ આપતું નથી.)
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