શેરબજારમાં ફુલ ગુલાબી તેજી, સેન્સેક્સમાં 1000 અંકનો જબરદસ્ત ઉછાળો, નિફ્ટી 25,800 અંકની નજીક
ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે આજે શેરબજારમાં ફુલ ગુલાબી તેજી જોવા મળી રહી છે, બજારમાં આજે રોનક જોવા મળી રહી છે.
Published : November 25, 2026 at 9:47 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે આજે બુધવાર, 25 નવેબમ્બરના રોજ, શેરબજારમાં ફુલ ગુલાબી તેજી જોવા મળી રહી છે. બજાર પહેલાના સત્રમાં સેન્સેક્સ 900 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 25,650 ને વટાવી ગયો હતો. શરૂઆતના ટ્રેડિંગથી બજારમાં મજબૂત ખરીદીનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો હતો, જેનાથી રોકાણકારોનો ઉત્સાહ વધ્યો હતો.
નિફ્ટી-50, 308.70 પોઈન્ટ અથવા 1.22% વધીને 25,658.35 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. ઇન્ડેક્સ તેના અગાઉના બંધ 25,349.65 ની સરખામણીમાં 25,658.35 પર ખુલ્યો અને હવે મજબૂતી બતાવી રહ્યો છે. બેંકિંગ, આઇટી અને ઓટો શેરોમાં મજબૂત ખરીદી બજારને ટેકો આપી રહી છે.
વિદેશી ભંડોળના સતત પ્રવાહ અને વૈશ્વિક સ્તરે 'AI' (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) સંબંધિત ટ્રેડમાં આવેલા બદલાવ વચ્ચે રોકાણકારોની ખરીદીમાં રસને કારણે બંને મુખ્ય સૂચકાંકોમાં 1.2 ટકાથી વધુનો ઉછાળો નોંધાયો હતો.
Bumper rally in markets; Sensex opens over 1,000 points higher, Nifty jumps 1.2% on reverse AI trade Read @ANI Story | https://t.co/4WoHeNG2fn #StockMarket #Nift #India https://t.co/Ba8zdRJApv— ANI Digital (@ani_digital) November 25, 2026
નિફ્ટી ૫૦ (Nifty 50) 308.70 પોઈન્ટ અથવા 1.22 ટકાના વધારા સાથે 25,658.35 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે BSE સેન્સેક્સ (BSE Sensex) 999.62 પોઈન્ટ અથવા 1.21 ટકાના ઉછાળા સાથે 83,435.61 પર ખુલ્યો હતો. આ મજબૂત શરૂઆત એવા સમયે થઈ છે, જ્યારે એશિયાના અનેક મુખ્ય બજારોમાં નરમાઈ જોવા મળી હતી. ત્યાં ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના પ્રભુત્વવાળા સૂચકાંકોમાં, વૈશ્વિક સ્તરે 'AI' સંબંધિત શેરોમાં અસ્થિરતાને કારણે, તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ વી કે વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, વૈશ્વિક ઇક્વિટી બજારોમાં અસ્થિરતા વધી રહી છે, જે મુખ્યત્વે AI વેપારમાં વધઘટને કારણે છે. "વૈશ્વિક ઇક્વિટી બજારોમાં અસ્થિરતા વધી રહી છે, જે મુખ્યત્વે AI વેપારમાં વધઘટને કારણે છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે Nasdaq નીચે જાય છે ત્યારે દક્ષિણ કોરિયા, તાઇવાન અને જાપાન જેવા અન્ય AI બજારો પણ નીચે જાય છે; જ્યારે Nasdaq ફરી ઉછળે છે, ત્યારે આ AI વેપાર-પ્રભુત્વ ધરાવતા બજારો પણ પાછા ઉછળે છે. ડેરિવેટિવ્ઝ વેપાર બજારમાં નીચે અને ઉપરની ચાલને વધુ ખરાબ કરી રહ્યો છે, જેમ કે ગયા સોમવારે ભારતમાં થયું હતું,"
વિજયકુમારે રોકાણકારોને બજારની તીવ્ર ગતિવિધિને અવગણવાની અને મૂળભૂત બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપી, ઉમેર્યું કે ભારતીય બજાર સ્થિતિસ્થાપક રહ્યું છે. "ભારત પ્રત્યે FII ના વલણનો સંપૂર્ણ ઉલટો ભારતમાં FII રોકાણમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, જે આ મહિનામાં અત્યાર સુધી $13.2 બિલિયનનો રેકોર્ડ છે,"
તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં નિફ્ટી-50ના 27 ટકાના અર્નિંગ ગ્રોથમાં પ્રતિબિંબિત ભારતીય બજારના સુધારેલા ફંડામેન્ટલ્સ, વિદેશી રોકાણને સતત ટેકો આપી શકે છે અને બજારને સ્થિતિસ્થાપકતા પ્રદાન કરી શકે છે. વ્યાપક બજારો પણ સકારાત્મક ક્ષેત્રમાં ખુલ્યા, જેમાં નિફ્ટી 100, 1.38 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 અનુક્રમે 0.89 ટકા અને 0.48 ટકા વધ્યા.
ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં, નિફ્ટી આઈટી 2.39 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી પ્રાઈવેટ બેંક 2.27 ટકા વધ્યો. નિફ્ટી એફએમસીજી 0.96 ટકા, નિફ્ટી ફાર્મા 0.96 ટકા વધ્યો, અને નિફ્ટી પીએસયુ બેંક 0.68 ટકા વધ્યો. નિફ્ટી ઓટો 0.19 ટકા વધ્યો.
કોમોડિટીઝમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડ 10.46 ટકા ઘટીને પ્રતિ બેરલ 90 ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. સોનાના ભાવમાં 0.2 ટકાનો ઘટાડો થતાં 24-કેરેટ સોનું 10 ગ્રામ દીઠ 1,22,021 રૂપિયા પર આવી ગયું છે, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 1,45,966 રૂપિયા રહ્યો હતો.
કોટક નિયો (Kotak NEO) ખાતે કોમોડિટી અને કરન્સી રિસર્ચના વડા અનિંદ્ય બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, સોનામાં આવેલા તીવ્ર ઘટાડા (correction) બાદ હવે તે સ્થિર થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, પ્રતિ ઔંસ 3,500 યુએસ ડોલરની આસપાસ મુખ્ય 'સપોર્ટ' (ભાવને નીચે જતો અટકાવતું સ્તર) છે, જે MCX પર આશરે 1,20,000 થી 1,21,000 રૂપિયાની સપાટીને સમકક્ષ છે. જ્યારે 3,700 યુએસ ડોલરના સ્તરે 'રેઝિસ્ટન્સ' (ભાવને ઉપર જતો અટકાવતું સ્તર) જોવા મળે છે.
તેમણે કહ્યું, "અમે 18 થી 24 મહિનાના રોકાણના સમયગાળા દરમિયાન ધીમે ધીમે સોનું ખરીદતા રહેવાની સલાહ આપીએ છીએ. સાથે જ, જો ભાવમાં વધુ ઘટાડો આવે તો તેનો લાભ લેવા માટે પૂરતી રોકડ રકમ (લિક્વિડિટી) હાથ પર રાખવી જોઈએ."
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