શેરબજારમાં તેજીનો દોર યથાવત: સેન્સેક્સ 200 પૉઈન્ટ્સ વધ્યો, નિફ્ટી 25300ને પાર, બેંક નિફ્ટીએ બનાવ્યો રેકોર્ડ
બેન્કિંગ શેરોએ બજારને ટેકો પૂરો પાડતા રોકાણકારોમાં ઉત્સાહ વધ્યો
Published : November 17, 2026 at 11:31 AM IST
નવી દિલ્હી: શેરબજારમાં મંગળવારે શરૂઆતી કારોબાર દરમિયાન તેજી જોવા મળી. સેન્સેક્સ 200 પોઈન્ટથી વધુના વધારા સાથે કારોબાર કરી રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સ 25,300ના સ્તરની ઉપર પહોંચી ગયો હતો. બેંકિંગ શેરોએ બજારને ટેકો આપતા રોકાણકારોનો ઉત્સાહ વધ્યો હતો.
સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર બેંકિંગ ક્ષેત્રમાંથી આવ્યા છે; નિફ્ટી બેંક ઈન્ડેક્સ 3 ફેબ્રુઆરી, 2026ના તેના અગાઉના ઉચ્ચ સ્તરને વટાવીને એક નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો છે. ફેડરલ બેંક, પીએનબી (PNB), કોટક મહિન્દ્રા, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને આઈસીઆઈસીઆઈ (ICICI) બેંક જેવા શેરોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેઓ તેમના અગાઉના ઉચ્ચ સ્તરોથી પણ આગળ નીકળી ગયા હતા. હાલમાં બેંકિંગ ક્ષેત્ર બજારની આ તેજીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે.
શરૂઆતી કારોબારમાં બજારનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
શરૂઆતના સત્ર દરમિયાન નિફ્ટી 50 લગભગ સ્થિર રહ્યો હતો અને 25,330.25ના સ્તરની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યો હતો, જે ૩૪.૭૦ પોઈન્ટ એટલે કે 0.14 ટકાનો નજીવો વધારો દર્શાવે છે. તેમ છતાં, સેન્સેક્સમાં 200 પોઈન્ટથી વધુના ઉછાળાએ બજારમાં સકારાત્મક માહોલ જાળવી રાખવામાં મદદ કરી હતી.
નિફ્ટી 50: ટૉપ ગેઈનર્સ અને લૂઝર્સ
નિફ્ટીના ટૉપ ગેઈનર્સમાં એશિયન પેઇન્ટ્સ અને બીએસઈ હતા, જ્યારે જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ અને ટાટા સ્ટીલ ટૉપ લૂઝર્સ શેરોમાં હતા. મેટલ શેરોમાં શરૂઆતના દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. શરૂઆતના કારોબારમાં નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ સ્થિર રહ્યો હતો, છતાં તે નવા રેકોર્ડ સ્તર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યો હતો.
આ સેગમેન્ટમાં, પીએનબી અને યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ટૉપ ગેનર્સ જ્યારે યસ બેંક અને એચડીએફસી બેંક ટોપ લૂઝર્સ શેરોમાં હતા. એચડીએફસી બેંકમાં થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું હતું, જ્યારે PSU બેંકોમાં મજબૂત ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો હતો.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોનું પ્રદર્શન
નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ પણ શરૂઆતના કારોબારમાં સ્થિર રહ્યો હતો; એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અશોક લેલેન્ડ ટોપ ગેઈનર્સ, જ્યારે અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને જીઇ ટી એન્ડ ડી ટોપ લૂઝર્સ હતા. નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં પણ સ્થિર વેપાર જોવા મળ્યો હતો, જેમાં ટાટા કેમિકલ્સ અને ટેનેકો ક્લીન એર ઇન્ડિયા ટોચના શેરોમાં ઉભરી રહ્યા હતા, જ્યારે એસટીએલ ટેક અને એચએફસીએલ ટોચના શેરોમાં હતા.
રૂપિયામાં મજબૂતી
બીજી તરફ કરન્સી માર્કેટમાંથી પણ સકારાત્મક સમાચાર આવ્યા. શરૂઆતના વેપારમાં ભારતીય રૂપિયો 0.2 ટકા મજબૂત થયો, જે યુએસ ડોલર સામે 93.72 પર ખુલ્યો. ગત સત્રમાં, તે 93.9225 પર બંધ થયો હતો. મજબૂત રૂપિયો વિદેશી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધારે છે અને આયાત ખર્ચ પર દબાણ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
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