ધનતેરસના દિવસે શેરબજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 585 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24600ને પાર
વિદેશી ફંડના સતત પ્રવાહ અને ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત નિયંત્રણમાં રહેતા ઇક્વિટી બજારમાં સકારાત્મક માહોલ જોવા મળ્યો છે.
Published : November 6, 2026 at 10:55 AM IST
મુંબઇ: વેપારના અંતિમ દિવસે શરૂઆતના સ્તરમાં ઉતાર-ચઢાવ બાદ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી તેજીમાં જોવા મળ્યા હતા. વિદેશી ફંડના સતત પ્રવાહ અને ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત નિયંત્રણમાં રહેતા ઇક્વિટી બજારમાં સકારાત્મક માહોલ જોવા મળ્યો છે.
શરૂઆતના વેપારમાં 30 શેર ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 33 અંક ઉછળીને 79,343.06 પર પહોંચ્યું હતું જ્યારે 50 શેર ધરાવતું NSE નિફ્ટી 52.95 અંક તૂટીને 24,467.40 પર આવી ગયું છે. બાદમાં, બન્ને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સે તેજી પકડી હતી. સેન્સેક્સ 443.87 અંક ઉપર ચઢીને 79,760.10 પર વેપાર કરી રહ્યો હતો અને નિફ્ટી 81 અંક વધીને 24,612.85 પર પહોંચી ગયો છે.
સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાંથી, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના શેરમાં 4 ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી છે. કંપનીએ ગુરૂવારે જણાવ્યું કે સપ્ટેમ્બરમાં સમાપ્ત થયેલી બીજી ત્રિમાસિકમાં કંસોલિટેડ પ્રોફિસ આફ્ટર ટેક્સ (PAT) 25 ટકા વધીને 4,587.88 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે. પશ્ચિમી એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે કોમોડિટીની કિંમતો પર દબાણ જેવો પડકાર છતા કંપનીને મંજબૂત રેવન્યૂ ગ્રોથ (ખાસ કરીને ઓટો સેગમેન્ટ)નો ફાયદો મળ્યો છે.
ટાઇટન, HcL ટેક, ટાટા કંસલ્ટન્ટી સર્વિસિઝ (TCS), ઇન્ફોસિસ અને ભારતી એરટેલ પણ જીતનારાઓમાં સામેલ હતા. બીજી તરફ એશિયન પેઇન્ટ્સ, પાવર ગ્રિડ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લૂઝરમાં સામેલ હતા. વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક બ્રેટ ક્રૂડ 2.35 ટકાની તેજી સાથે 100.6 અમેરિકન ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર વેપાર કરી રહ્યો હતો.
એશિયન બજારમાં દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી, જાપાનનું નિક્કેઇ 225 અંક, શાંઘાઇનું SSE કંપોઝિટ ઇન્ડેક્સ અને હોંગકોંગનું હૈગસેંગ ઇન્ડેક્સ ઘણા નીચે વેપાર કરી રહ્યા હતા.
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