શેર બજારમાં રોનક: અમેરિકન કોર્ટના ચુકાદા બાદ બજાર ગદગદ, સેન્સેક્સ 83,375 પર ખુલ્યું
અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ટ્રમ્પના યુનિવર્સલ ટેરિફને રદ કરવાની જાહેરાત બાદ બજારમાં રોનક જોવા મળી હતી.
Published : February 23, 2026 at 10:35 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે અઠવાડિયાની શરૂઆત સારી રહી છે. સોમવાર સવારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ તેજી સાથે શરૂઆત કરી છે. બજારની આ રોનક પાછળનું સૌથી મોટું કારણ અમેરિકામાંથી આવેલા સમાચાર છે, જેને ગ્લોબલ માર્કેટનો મૂડ બદલી નાખ્યો છે.
સેન્સેક્સ 83,300ની પાર, નિફ્ટીમાં પણ તેજી
સવારે 9:25 વાગ્યા નજીક, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નું સેન્સેક્સ 563 અંક ઉછળીને 83,375ના સ્તર પર પહોંચી ગયો છે. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નું નિફ્ટી 170 અંકોની તેજી સાથે 25,741 પર ટ્રેડ કરતો જોવા મળ્યો હતો. બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે નિફ્ટીએ 25,700ના રેજિસ્ટેન્સ લેવલને પાર કરી લીધુ છે, જે એક સકારાત્મક સંકેત છે.
અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટનો તે ચુકાદો, જેનાથી બજારમાં રોનક
બજારમાં આ તેજીનું મુખ્ય ટ્રિગર અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો છે. કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા યૂનિવર્સલ ટેરિફના નિર્ણયને રદ કરી દીધો છે. ટ્રમ્પે કેટલાક દેશોમાંથી આવતા સામાન પર ભારે ટેક્સ લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી ભારતીય કંપનીઓ (ખાસ કરીને ઓટો અને મેટલ સેક્ટર) પર ખરાબ અસર પડવાની આશંકા હતી. હવે કોર્ટના હસ્તક્ષેપ બાદ ટ્રેડ વોરનો ખતરો ઓછો થઇ ગયો છે જેનો સીધો ફાયદો ભારતીય બજારને મળી રહ્યો છે.
બેન્કિંગ અને ઓટો સેક્ટરમાં તેજી
આજના વેપારમાં PSU બેન્ક ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ 1.13%ની તેજી સાથે ટોપ ગેનર રહ્યા છે. આ સિવાય મેટલ અને ઓટો સેક્ટરમાં પણ સારી ખરીદદારી જોવા મળી રહી છે. જોકે, IT સેક્ટર અને કેમિકલ સેક્ટરમાં સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો છે.
બજારના વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ટ્રમ્પ ટેરિફ પર રોક લગાવવું ભારત માટે મોટી રાહત છે પરંતુ લાંબા સમયની તેજી માટે ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ પર નજર રાખવી જરૂરી બનશે. નિફ્ટી માટે 25,370 હવે એક મજબૂત સપોર્ટનું કામ કરશે.
