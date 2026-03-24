શેરબજારની તેજી સાથે શરૂઆત, સેન્સેક્સમાં 1516 પોઇન્ટનો ઉછાળો

વૈશ્વિક રાહત વચ્ચે બજાર સુધર્યું, પરંતુ ગલ્ફ કટોકટીને કારણે ભારે અસ્થિરતા ચાલુ રહી. મંગળવારે, સેન્સેક્સ 1,516 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે ખુલ્યો

પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 10:34 AM IST

મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે છેલ્લો કેટલોક સમય ઉથલ-પાથલ ભરેલો રહ્યો છે. મંગળવાર સવારે રોકાણકારો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. સતત વેચવાલી પર બ્રેક લગાવતા સ્થાનિક શેર બજાર આજે શાનદાર તેજી સાથે ખુલ્યું હતું. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નું બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 1,516.08 અંક એટલે કે 2.09 ટકાના ભારે ઉછાળા સાથે 74,212.47ના સ્તર પર ખુલ્યુ હતું. બીજી તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નું નિફ્ટી 50 (Nifty 50) પણ 365.80 અંક એટલે કે 1.62 ટકાની મજબૂતી સાથે 22,878.45 પર ઓપન થયું હતું.

બજારમાં તેજીનું મુખ્ય કારણ

બજારમાં અચાનક આવેલા ઉછાળા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ વૈશ્વિક તણાવમાં ઘટાડો માનવામાં આવે છે. સોમવારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઇરાનના ઊર્જા ગ્રિડ પર થતા સૈન્ય હુમલાને પાંચ દિવસ માટે રોકવાના નિર્ણયે રોકાણકારોને 'વેલ્યૂ બોઇંગ'ની તક આપી છે. જોકે, ઇરાને કોઇ પણ ગુપ્ત વાર્તાના સમાચારને ખોટા ગણાવ્યા છે. યુદ્ધની આશંકા ટળતા વૈશ્વિક બજારમાં સકારાત્મક સંકેત જોવા મળી રહ્યા છે.

જાણકારો શું માને છે?

બજારના જાણકાર અજય બગ્ગા અનુસાર, આ તેજી શોર્ટ કવરિંગ અને રાહતની પ્રતિક્રિયા માત્ર હોઇ શકે છે, તેમણે ચેતવણી આપી છે કે દુનિયા હજુ પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના સંકટમાંથી સંપૂર્ણ બહાર આવી નથી. સોશિયલ મીડિયા પર આવતા સમાચાર અને તેના ખંડને કારણે બજારમાં અસ્થિરતાનો માહોલ છે. બગ્ગાએ નોટ કર્યું કે સવારે એશિયન બજારોએ પોતાની શરૂઆતની તેજી સાથે કેટલોક ભાગ ગુમાવી દીધો છે અને અમેરિકન ફ્યૂચર્સ પણ લાલ નિશાનમાં વેપાર કરી રહ્યું છે.

સેક્ટોરલ અપડેટ અને કોમોડિટી બજાર

બજારમાં ચારે તરફ ખરીદદારી જોવા મળી હતી. નિફ્ટી PSU બેન્ક ઇન્ડેક્સ 2.40 ટકાની તેજી સાથે સૌથી આગળ રહ્યું હતું. આ સિવાય નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી મેટલ 2 ટકા કરતા વધુ તેજીમાં જોવા મળ્યા હતા. આઇટી અને ફાર્મા સેક્ટરમાં પણ એક ટકા કરતા વધુ મજબૂતી જોવા મળી છે.

બીજી તરફ કોમોડિટી બજારમાં અલગ વલણ જોવા મળ્યું હતું. ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત 104 ડૉલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ છે. સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતા સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 24 કેરેટ સોનું 1 લાખ 37 હજાર 370 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદી 2 લાખ 17 હજાર 823 પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે આવી ગઇ છે.

