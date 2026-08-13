શેર બજારની સપાટ શરૂઆત: સ્થાનિક મજબૂતાઇ પર સેન્સેક્સમાં 145 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 4 પોઇન્ટ તૂટ્યો
રોકાણકારો એક તરફ મજબૂત સ્થાનિક વ્યાપક આર્થિક આંકડાથી ઉત્સાહિત છે જ્યારે બીજી તરફ ક્રૂડ ઓઇલની અસ્થિર કિંમતોને લઇને સાવચેતી રાખી રહ્યા છે.
Published : August 13, 2026 at 10:33 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં આજે વેપાર દરમિયાન સપાટ વલણ જોવા મળ્યું હતું. રોકાણકારો એક તરફ મજબૂત સ્થાનિક વ્યાપક આર્થિક આંકડાથી ઉત્સાહિત છે જ્યારે બીજી તરફ ક્રૂડ ઓઇલની અસ્થિર કિંમતોને લઇને સાવચેતી રાખી રહ્યા છે.
BSE સેન્સેક્સ 145.56 અંક અથવા 0.19 ટકાની સામાન્ય તેજી સાથે 78,111.91ના સ્તર પર ખુલ્યુ હતું જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 સામન્ય રીતે 4.35 અંક અથવા 0.02 ટકાના ઘટાડા સાથે 24,431.60ના સ્તરે ખુલ્યુ હતું.
સેક્ટોરલ પ્રદર્શન અને બજારનું વલણ
બજારની શરૂઆતમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સમાં નિફ્ટી મીડિયામાં સૌથી વધુ 0.61 ટકાની તેજી જોવા મળી હતી. તે બાદ નિફ્ટી ઓટો 0.39 ટકાની તેજી સાથે વેપાર કરી રહ્યું હતું. જોકે, બેન્કિંગ અને IT જેવા હેવીવેટ અને વ્યાજ દરો પ્રત્યે સંવેદનશીલ સેક્ટરોમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. નિફ્ટી રિયલ્ટીમાં 0.81 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો જ્યારે નિફ્ટી આઇટી 0.69 ટકા નીચે આવી ગયું છે. આ સિવાય નિફ્ટી પીએસયૂ બેન્ક, ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને પ્રાઇવેટ બેન્ક ઇન્ડેક્સમાં પણ 0.61 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ વિરૂદ્ધ વૈશ્વિક પડકાર
બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે ભારતીય બજાર નજીકના ભવિષ્યમાં એકીકરણના તબક્કામાં વેપાર કરી શકે છે. સ્થાનિક મોરચે, આર્થિક મૂળભૂત બાબતો મજબૂત રહે છે. GST કલેક્શન, નૂરની હિલચાલ, ઓટોમોબાઇલ વેચાણ અને ક્રેડિટ વૃદ્ધિ જેવા ઉચ્ચ સૂચકાંકો આર્થિક મજબૂતાઇ દર્શાવે છે. સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) દ્વારા સતત ખરીદી પણ બજારને નીચા સ્તરે પહોંચતા અટકાવી રહી છે.
જોકે, વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલની ઊંચી કિંમતો હજુ પણ ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા માટે મોટું જોખમ છે. રાહતની વાત એ છે કે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેંટ ક્રૂડ 1 ટકા કરતા પણ વધુ ઘટીને 87.75 ડૉલર પ્રતિ બેરલ અને અમેરિકન વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિએટ (WTI) 1.64 ટકા તૂટીને 81.90 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું છે જેનાથી મોંઘવારી અને ઇનપુટ કોસ્ટ વધવાની ચિંતામાં થોડો ઘટાડો થયો છે.
ટેકનિકલ વિશ્લેષકો અનુસાર, ગયા સત્રમાં 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ (20-DMA)થી બજારમાં આવેલી રિકવરી અને હેમર કૈંડલસ્ટિક પેટર્નના નિર્માણથી બજારનું શોટ ટર્મ આઉટલુક સુધર્યું છે. આગામી દિવસોમાં નિફુ્ટી પહેલા 24,540થી 24,666ના સ્તરને ટચ કરી શકે છે, જે બાદ 24,850-25,100નો રસ્તો ખુલી શકે છે. જોકે, 24,490ના સ્તરની નજીક કેટલીક પ્રોફિટ બુકિંગ અથવા પ્રતિકાર જોવા મળી શકે છે.
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