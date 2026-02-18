ETV Bharat / business

શેર બજારની સપાટ શરૂઆત, સેન્સેક્સ 27 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 25,722ની નીચે

ભારતીય શેર બજાર સપાટ ખુલ્યું હતું, IT ઇન્ડેક્સ 1.35% તૂટ્યો હતો જ્યારે મેટલ શેર અને મિડકેપમાં મજબૂતી જોવા મળી હતી.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (પ્રતિકાત્મક તસવીર, getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 10:57 AM IST

1 Min Read
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં બુધવારે શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન સપાટ થઇ હતી. બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે મુખ્ય ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી સામાન્ય ઘટાડા સાથે લાલ નિશાનમાં વેપાર કરતા જોવા મળ્યા હતા. બજાર પર સૌથી વધુ દબાણ IT સેક્ટર તરફથી રહ્યો હતો જેમાં 1.35 ટકાનો સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

બજારના લેટેસ્ટ આંકડા

સવારે 9:30 વાગ્યા સુધી, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 27 અંક અથવા 0.03% ઘટીને 83,423ના સ્તર પર પહોંચી ગયો જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી માત્ર 2 અંક તૂટીને 25,722ના સ્તર પર રહ્યો હતો. જોકે, મોટા શેરના મુકાબલે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં મજબૂતી જોવા મળી. નિફ્ટી મિડકેપ 100માં 0.04% અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100માં 0.36%ની તેજી જોવા મળી, જે નાના રોકાણકારોના સકારાત્મક વલણને દર્શાવે છે.

સેક્ટરવાર પ્રદર્શન

આજના વેપારમાં માત્ર IT અને પ્રાઇવેટ બેન્ક જ ઘટાડા સાથે વેપાર કરી રહ્યા હતા. IT ઇન્ડેક્સમાં 1.35%ના ઘટાડાએ બજારની તેજી પર બ્રેક લગાવી દીધી. બીજી તરફ, મેટલ સેક્ટરમાં સૌથી વધુ ચમક જોવા મળી, જે 1.20%ની તેજી સાથે ગ્રીન નિશાનમાં છે. આ સિવાય એનર્જી, ફાર્મા અને PSU બેન્કમાં પણ ખરીદદારી જોવા મળી હતી.

શું કહે છે જાણકારો?

બજારના જાણકારો અનુસાર, નિફ્ટી માટે 25,550-25,600નું સ્તર એક મજબૂત સપોર્ટ (સહારા)નું કામ કરશે, જ્યારે 25,850-25,900ના સ્તર પર રેજિસ્ટેન્સ જોવા મળી શકે છે. બેન્ક નિફ્ટી હજુ પણ મજબૂત સ્થિતિમાં છે જેને પ્રાઇવેટ અને પીએસયૂ બેન્કનું સમર્થન મળી રહ્યું છે. બેન્ક નિફ્ટી માટે 60,600નું સ્તર મહત્ત્વનું સપોર્ટ છે.

