ETV Bharat / business

શેર બજારની ફ્લેટ શરૂઆત: સેન્સેક્સ 150 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24,100ની નીચે

ગ્લોબલ ઇક્વિટીમાં વેચવાલી વચ્ચે IT અને મેટલ સ્ટોક્સ પર દબાણ પડતા Nifty 50 અને સેન્સેક્સ તૂટ્યુ હતું.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 10:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: ગ્લોબલ ઇક્વિટીમાં વેચવાલી વચ્ચે IT અને મેટલ સ્ટોક્સ પર દબાણ પડતા Nifty 50 અને સેન્સેક્સ તૂટ્યુ હતું. સવારે 9:19 વાગ્યા સુધી નિફ્ટી 50 0.18 ટકા અથવા 43.35 ટકા તૂટીને 24,059.55 પર હતું અને સેન્સેક્સ 117.76 પોઇન્ટ અથવા 0.15 ટકા નીચે 76,976.31 પર હતું.

નિફ્ટી 24050ની આસપાસ

મિશ્ર ગ્લોબલ સંકેતો છતા 23 જૂને ભારતીય ઇન્ડેક્સ ફ્લેટ ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 24050ની આસપાસ રહ્યું હતું. સેન્સેક્સ 181.39 પોઇન્ટ અથવા 0.24 ટકા તૂટીને 76,912.68 પર હતું અને નિફ્ટી 47.60 પોઇન્ટ અથવા 0.20 ટકા તૂટીને 24,055.30 પર હતું.

લગભગ 1376 શેરમાં તેજી જ્યારે 882 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 174 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.

મોટા માર્કેટમાં Nifty Midcap અને Nifty SmallCap 0.15 ટકા અને 0.21 ટકા ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું. નિફ્ટી 50 પર 30 શેરમાં વેચવાલી જ્યારે 20 શેરમાં ખરીદદારી જોવા મળી હતી.

Niftyના ટોપ ગેનર અને લૂઝર શેર

નિફ્ટીના ટોપ ગેનર શેરમાં ડૉ.રેડ્ડીઝ, અદાણી પોર્ટ્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને સિપ્લા છે જ્યારે લૂઝર શેરની યાદીમાં ઇન્ફોસિસ, હિંડાલ્કો, HCL ટેક, TCS અને ટાટા સ્ટીલ સામેલ છે.

ઇન્ફોસિસ અને TCSના શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા

શેર બજારમાં મંગળવારે IT સેક્ટર દબાણમાં જોવા મળ્યું હતું. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં સામેલ મોટી કંપનીઓના શેર ઘટાડા સાથે વેપાર કરતા જોવા મળ્યા હતા. Infosysના શેર 2.20 ટકા તૂટીને સૌથી વધુ નુકસાનમાં રહ્યા હતા. આ સિવાય TCSમાં 1.40 ટકા અને HCL ટેકમાં 1.24 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. વિપ્રો અને Mphasisના શેર પણ લાલ નિશાનમાં વેપાર કરતા જોવા મળ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SHARE MARKET UPDATE
STOCK MARKET
SENSEX AND NIFTY
STOCK MARKET UPDATE
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.