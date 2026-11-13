શેર બજારમાં કડાકો: સેન્સેક્સ 587 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 25150ની નીચે ખુલ્યો; Trent,M&M,HDFC Bankએ બગાડ્યો માહોલ
શેર બજારમાં અઠવાડિયાના અંતિમ વેપાર સત્રની શરૂઆત નબળી રહી હતી. શરૂઆતના વેપારમાં બજારમાં વેચવાલી હાવી થઇ ગઇ અને સેન્સેક્સ 480 અંક કરતા વધુ તૂટ્યો હતો.
Published : November 13, 2026 at 10:24 AM IST
Stock Market Today, 13 November: શેર બજારમાં અઠવાડિયાના અંતિમ વેપાર સત્રની શરૂઆત નબળી રહી હતી. શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં જ બજારમાં વેચવાલી હાવી થઇ ગઇ અને સેન્સેક્સ 480 અંક કરતા વધુ તૂટ્યો હતો. બીજી તરફ, નિફ્ટી પણ 25,150ની નીચે આવી ગયો હતો. કાલે ગુરૂવારે સામાન્ય તેજી બાદ આજે બજારમાં પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળી હતી જેને કારણે રોકાણકારોના ચહેરા પર ચિંતા જોવા મળી હતી.
શરૂઆતના વેપારમાં મોટા શેરમાં ઘટાડાએ બજારનો મૂડ બગાડી દીધો છે. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને HDFC બેન્ક આજના સૌથી મોટા ડ્રેગ રહ્યા હતા. આ બન્ને શેરમાં ઘટાડાને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પર દબાણ વધી ગયું હતું. આ સિવાય, બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ શેરમાં પણ વેચવાલી જોવા મળી હતી. રોકાણકારો આજે ગ્લોબલ સંકેતો અને રૂપિયાની ચાલ પર નજર રાખી રહ્યા છે.
કેવી રહી ઓપનિંગ?
આજે સવારે સેન્સેક્સ પોતાના ગત બંધ 81,911.01ની નીચે ખુલ્યો હતો અને ખુલતા જ 480 અંક કરતા વધુ તૂટી ગયો હતો. નિફ્ટી 50 પણ કાલે 25,299.35ના લેવલથી 175 અંક નીચે આવીને 25,150ની નીચે ટ્રેડ કરતો જોવા મળ્યો હતો. શરૂઆતની મિનિટોમાં બજારમાં દરેક તરફ લાલ નિશાન છવાયેલો રહ્યો હતો. મિડકેપ અને સ્મોલકેપમાં પણ સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો પરંતુ લાર્જકેપમાં વેચવાલી વધુ રહી હતી.
શેર બજારમાં કડાકાના કારણ
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં વધારો: ભારતના ઇક્વિટી માર્કેટ બંધ થવાના સમયે બ્રેંટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ $92થી વધીને $95.5 પ્રતિ બેરલની આસપાસ ટ્રેડ થઇ રહ્યો હતો, કારણ કે સાઉદી એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલા વધી ગયા હતા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા શિપિંગમાં ગ્લોબલ તેલ ફ્લોને ખતરો હતો.
નબળા ગ્લોબલ સંકેત: Nvidiaના CEO જેન્સેન હુઆંગના લગ્ન બહારના સંબંધો સાથે જોડાયેલા સમાચાર જેમાં એક શંકાસ્પદ ચીની જાસૂસ સાથે જોડાયેલા હોવાનો આરોપ પણ સામેલ છે. તે બાદ US ઇક્વિટીઝમાં ઉતાર-ચઢાવનું સેશન સામાન્ય ઘટાડા સાથે સમાપ્ત થયું હતું.
રેટ વધવાની ચિંતા: સેન્ટિમેટ પર અસર કરતા, ભારતની રિટેલ મોંઘવારી ઓક્ટોબરમાં વધીને 6.09% થઇ ગઇ જે ભારતીય રિઝર્વ બેન્કના 6%ની ઉપર ટોલરેન્સને પાર કરી ગઇ. ભોજનની વધતી કિંમતોએ ઘરેલુ બજેટ પર દબાણ નાખ્યુ છે.
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