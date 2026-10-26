શેર બજારમાં કડાકો: સેન્સેક્સ 230 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 22500ની નીચે
નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે 26 ઓક્ટોબરે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યો હતો અને નિફ્ટી 22500ની નીચે આવી ગયો છે.
Published : October 26, 2026 at 9:43 AM IST
મુંબઇ: નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે 26 ઓક્ટોબરે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યો હતો અને નિફ્ટી 22500ની નીચે આવી ગયો છે.
સેન્સેક્સ 269.07 અંક અથવા 0.37 ટકા તૂટીને 72,854.76 પર આવી ગયો છે અને નિફ્ટી 99.75 અંક અથવા 0.44 ટકા તૂટીને 22,500.25 પર પહોંચી ગયો છે. લગભગ 877 શેરમાં તેજી જ્યારે 1794 શેરમાં ઘટાડો નોંધાયો છે અને 202 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.
નિફ્ટી પર કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક, JSW સ્ટીલ, ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબ્સ, સિપ્લા અને સન ફાર્મા મુખ્ય તેજી ધરાવતા શેરમાં સામેલ રહ્યા છે જ્યારે શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ઇન્ફોસિસ, બજાજ ફાઇનાન્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ અને SBI લાઇફ ઇંશ્યોરન્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
IPO Auction: જિયો પ્લેટફોર્મ સહિત 3 કંપનીઓ થશે લિસ્ટ
દલાલ સ્ટ્રીટ પર 9 IPO આવવાના છે જેમાં મેનબોર્ડ સેગમેન્ટના પાંચ પબ્લિક ઇશ્યૂ પણ સામેલ છે જેમાં નવ કંપનીઓનો ટાર્ગેટ ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) દ્વારા 2,780.66 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાનો છે જેમાં મેનબોર્ડ ઇશ્યૂમાંથી મળનારા 2,580.99 કરોડ રૂપિયા પણ સામેલ છે.
આ અઠવાડિયે ત્રણ કંપનીઓ શેર બજારમાં ઉતરવાની આશા છે જેમાં જિયો પ્લેટફોર્મ્સ પણ સામેલ છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જિયો પ્લેટફોર્મ્સ અને હોસ્પિટલ ચેન પારસ હેલ્થકેરના શેર 23 ઓક્ટોબરે IPO બંધ થયા બાદ 28 ઓક્ટોબરના BSE અને NSE પર લિસ્ટ થશે. જિયો પ્લેટફોર્મ્સના 30,188 કરોડ રૂપિયાના IPOને જોરદાર રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. આ ઇશ્યૂ 22.19 ઘણા સબ્સક્રાઇબ થયો છે. બીજી તરફ પારસ હેલ્થકેરના 1,450 કરોડ રૂપિયાના IPOને 2.23 ઘણો સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું છે.
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