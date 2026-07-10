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શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે રોનક: સેન્સેક્સમાં 730 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24200ની નજીક

ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતોને જોતા ભારતીય શેર બજારમાં બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50માં સારી શરૂઆત થઇ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 9:38 AM IST

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મુંબઇ: ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતોને જોતા ભારતીય શેર બજારમાં બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50માં સારી શરૂઆત થઇ છે. ભારતીય શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે રોનક જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સમાં 730 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી પણ 24200ની નજીક જોવા મળ્યું હતું.

શેર બજારમાં તેજી

ભારતીય બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ 10 જુલાઇએ IT સ્ટોક્સમાં લીડ સાથે ખુલ્યા હતા જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલની નરમ કિંમતો અને પોઝિટિવ ગ્લોબલ સંકેતોએ ઇન્વેસ્ટર સેન્ટિમેન્ટને વધાર્યું હતું.

સેન્સેક્સ 647.78 પોઇન્ટ અથવા 0.84 ટકા વધીને 77,389.60 પર અને નિફ્ટી 190.30 પોઇન્ટ અથવા 0.79 ટકા વધીને 24,153.10 પર હતું. લગભગ 232 શેર વધ્યા હતા 60 શેર તૂટ્યા હતા અને 14 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.

ITના શેરમાં સૌથી વધુ તેજી

આજે સૌથી વધુ તેજી ITના શેરમાં જોવા મળી રહી છે. નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 3 ટકા તેજી સાથે વેપાર કરી રહ્યા છે. પ્રથમ ત્રિમાસીકના પરિણામ બાદ TCSના શેરમાં સાડા 3 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ સિવાય મેટલ, કંજ્યૂમર ડ્યૂરેબલ અને રિયલ્ટી શેરમાં પણ ખરીદદારી જોવા મળી રહી છે.

સોના-ચાંદીની શું છે સ્થિતિ?

ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ Comexમાં સોનાની કિંમતમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. આંકડા અનુસાર સોનાની આશરે 0.17% કિંમત ઘટી હતી અને કિંમત 6.90 ડૉલર ચઢીને 4,133 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઇ છે. બીજી તરફ ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી 0.23% ચઢીને 60.890 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ કરી રહી છે.

એશિયન બજારમાં પણ રોનક

શુક્રવારે એશિયન સ્ટોક્સમાં પણ રોનક જોવા મળી હતી જેની લીડ ચિપ અને AI કંપનીઓએ કરી હતી કારણ કે ઇન્વેસ્ટર્સે જરૂરી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી એનર્જીની રોકાયેલી સપ્લાયની રિકવરીની ચિંતાને નજરઅંદાજ કરી હતી.

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