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શેર બજારમાં સતત પાંચમા દિવસે તેજી, સેન્સેક્સમાં 150 અંકનો ઉછાળો

ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતો વચ્ચે મંગળવાર 4 ઓગસ્ટે ભારતીય શેર બજારના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી50 તેજી સાથે ખુલ્યા હતા.

ભારતીય સ્ટોક એક્સચેન્જ
ભારતીય સ્ટોક એક્સચેન્જ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 9:43 AM IST

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મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં સતત પાંચમા દિવસે તેજી જોવા મળી હતી. ગઇકાલે સેન્સેક્સ 544 અંક વધીને બંધ થયા બાદ આજે સેન્સેક્સ 150 અંકના ઉછાળા સાથે ખુલ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી 24,600ની પાસે હતી.

ગ્લોબલ માર્કેટમાં સારા સંકેતો વચ્ચે મંગળવાર 4 ઓગસ્ટે ભારતીય શેર બજારના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી50 તેજી સાથે ખુલ્યા હતા.

એશિયન બજારની સ્થિતિ

ઉતાર-ચઢાવ ભરેલા મહિના બાદ AI સાથે જોડાયેલા વેપારને લઇને ફરી શક ઉભો થવાને કારણે એશિયન શેર બજાર વોલ સ્ટ્રીટની ટેક સેટ્કર તેજીને અપનાવી શક્યા નથી.

દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી ઇન્ડેક્સ 1.9% સુધી તૂટ્યુ હતું જેમાં ચિપ બનાવનારી કંપનીઓ SK Hynix Inc. અને Samsung Electronics Co. પણ સામેલ હતી. વ્યાપક MSCI એશિયા પેસિફિક ઇન્ડેક્સમાં 0.6 %નો ઘટાડો થયો છે. જોકે, ઘટનારા શેરના મુકાબલે વધનારા શેરની સંખ્યા થોડી વધારે હતી.

સોનુ અને ચાંદી સસ્તી થઇ

અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરોને લઇને બજારની સાવચેતીના વલણે ગોલ્ડની ચમકને નબળી પાડી છે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડમાં નબળાઇથી ચાંદી પર પણ દબાણ વધ્યુ છે. આજની વાત કરવામાં આવે તો દિલ્હીમાં 24 કેરેટ અને 22 કેરેટ 10 ગ્રામ ગોલ્ડ 10 રૂપિયા સસ્તુ થયું છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીના ભાવ પણ નીચા આવ્યા છે. એક કિલો ચાંદી આજે 100 રૂપિયા સસ્તી થઇ છે.અમદાવાદમાં 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1,44,260 જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,32,240 રૂપિયા છે.

ભારતી એરટેલ, નાયકા ONGC સહિતની કંપનીો કમાણીના પરિણામ જાહેર કરશે

ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન, ભારતી એરટેલ, FSN ઇ-કોમર્સ વેન્ચર્સ (નાયકા), ભારતી હેક્સાકોમ, એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઇમામી, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ, ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયા, ગ્રીવ્સ કોટન, કલ્યાણ જ્વેલર્સ ઇન્ડિયા, PNB હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ આજે પોતાની ત્રિમાસીક કમાણીના પરિણામ જાહેર કરશે.

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