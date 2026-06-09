ઇરાન-ઇઝરાયેલ તણાવ ઘટતા શેર બજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 500 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 23,250ની પાર
ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવ ઓછો થતાં અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટતાં ભારતીય શેરબજારોમાં તેજી જોવા મળી.
Published : June 9, 2026 at 10:36 AM IST
મુંબઇ: મંગળવાર સવારે વેપારમાં ભારતીય શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. ઇરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધનો ખતરો ટળી ગયો હોવાના સંકેતોથી વૈશ્વિક રોકાણકારોનો ઉત્સાહ વધ્યો છે. બન્ને દેશોએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અપીલ બાદ એક બીજા પર સૈન્ય હુમલા રોકવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભૂરાજકીય રાહતથી બજાર સુધર્યું હતું.
સવારના વેપારમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 0.7 ટકા અથવા 500 પોઇન્ટથી વધુ ઉછળીને 74,035.41ના સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી પણ 0.6 ટકા અથવા 100થી વધુ અંકના ઉછાળા સાથે 23,259.45ના સ્તર પર આવી ગયો છે. બજારમાં ઉતાર-ચઢાવને દર્શાવનારા ઇન્ડિયા વિક્સ (India VIX) ઇન્ડેક્સ પણ 4 ટકા કરતા વધુ તૂટીને 16ના સ્તરે આવી ગયો છે, જે રોકાણકારોના ઘટતા ડરને દર્શાવે છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી રાહત
આ બજારની તેજીમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઘટાડાએ મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 1 ટકા ઘટીને $94 પ્રતિ બેરલ (લગભગ $93)ની નીચે આવી ગયો. અમેરિકન ક્રૂડ (WTI) પણ 1 ટકા ઘટીને $90 પ્રતિ બેરલ થયો છે. ભારત તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો આયાત કરે છે, તેથી સસ્તું ક્રૂડ તેલ ભારતીય અર્થતંત્ર અને શેરબજાર બંને માટે સારા સમાચાર છે.
બેંકિગ અને સ્મોલ કેપ શેરમાં મજબૂત ખરીદી
ક્ષેત્રીય કામગીરીની દ્રષ્ટિએ, 'નિફ્ટી મિડસ્મોલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ' ઇન્ડેક્સમાં વધારો થયો, જે 1 ટકાથી વધુ વધ્યો. આ પછી નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ આવ્યો, જેમાં પણ 1 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો. ઓટો સેક્ટરના શેરોમાં 0.9 ટકાનો વધારો થયો. બેંકિંગ શેરોમાં પણ સકારાત્મક ગતિ જોવા મળી, જેમાં પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ (PSU) અને ખાનગી બેંક સૂચકાંકો બંનેમાં 0.8 ટકાનો વધારો થયો. રોકાણકારોએ લાર્જ-કેપ શેરોની તુલનામાં સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં વધુ વિશ્વાસ દર્શાવ્યો. નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 ઇન્ડેક્સમાં 1 ટકાથી વધુનો વધારો થયો.
IT શેરોને અમેરિકન કોર્ટની રાહત
ભારતીય IT કંપનીઓ માટે પણ સારા સમાચાર છે. એક અમેરિકન ફેડરલ જજે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા H-1B વિઝા ફીમાં વધારો કરવાના નિર્ણયને રદ કર્યો છે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ ચુકાદાથી ભારતીય IT કંપનીઓ માટે ખર્ચમાં બચત થશે, જે તેમના શેરો માટે હળવો હકારાત્મક સંકેત બનશે.
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