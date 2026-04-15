અમેરિકા-ઇરાન વાતચીતની આશા વચ્ચે શેર બજારમાં ફરી તેજી, સેન્સેક્સમાં 1300 અંકનો ઉછાળો; નિફ્ટી 24200ની પાર

Published : April 15, 2026 at 9:41 AM IST

મુંબઇ: ઇરાન સાથે અમેરિકાની ફરી વાતચીતની આશાથી વિશ્વભરના બજારમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. 15 એપ્રિલે પોઝિટિવ સંકેતોનો કારણે ભારતીય શેર બજાર તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 24200ની ઉપર હતુ.

પશ્ચિમ એશિયા વિવાદના સમાધાનની આશા વચ્ચે BSE સેન્સેક્સે બુધવારે ટ્રેડિંગ સેશનની શરૂઆત તેજી સાથે કરી હતી. 30 શેર ધરાવતા બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ 1300 પોઇન્ટ અથવા 1.7 ટકા વધીને 78,163 પર ટ્રેડ થયું હતું જ્યારે NSE Nifty 50માં તેજી નોંધાઇ હતી અને આ 24,200ના લેવલ પર પહોંચી ગયું હતું. ઇન્ડેક્સ 363 પોઇન્ટ અથવા 1.5 ટકા વધીને 24,228 પર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું.

શેર બજારમાં શરૂઆતના વેપારમાં નિફ્ટી પર સૌથી વધુ લીડ મેળવનારા શેરમાં ઇન્ડરગ્લોબ એવિએશન, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ સામેલ છે.

બીજી તરફ ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબ્સ, ONGC અને કોલ ઇન્ડિયા જેવા શેર નુકસાનમાં જોવા મળ્યા હતા.

બ્રૉડર માર્કેટમાં તેજી

મોટા માર્કેટે ફ્રન્ટલાઇન ઇન્ડેક્સ કરતા સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ અને નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં 2% કરતા વધુ તેજી જોવા મળી હતી. સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા જેમાં નિફ્ટી IT, નિફ્ટી મેટલ્સ, નિફ્ટી PSU બેન્ક, નિફ્ટી મીડિયા અને નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ 2% કરતા વધુ તેજી જોવા મળી હતી.

રૂપિયો ડૉલરના મુકાબલે મજબૂત થયો

ભારતીય રૂપિયો બુધવારે 21 પૈસા વધીને 93.17 પ્રતિ ડૉલર પર ખુલ્યો હતો જ્યારે સોમવારે આ 93.38 પર બંધ થયો હતો.

