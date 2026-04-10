શેર બજારમાં ફરી તેજી, સેન્સેક્સ ખુલતા જ 630 પોઇન્ટનો ઉછાળો; રોકાણકારોની સંપત્તિ 4.68 લાખ કરોડ રૂપિયા વધી

શેર બજારમાં શુક્રવારે 10 એપ્રિલે તેજી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 489 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે 77,121.01 પર ખુલ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 9:56 AM IST

મુંબઇ: શેર બજારમાં શુક્રવારે 10 એપ્રિલે તેજી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 489 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે 77,121.01 પર ખુલ્યું હતું જ્યારે નિફ્ટી 105 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે 23,880.55 પર ખુલ્યુ હતું. શેર બજાર ખુલવાની સાથે જ સેન્સેક્સમાં ગત ક્લોઝિંગથી 630.08 અંકની તેજી જોવા મળી હતી. માર્કેટ ખુલતા જ કેટલીક ક્ષણોની અંદર જ રોકાણકારોની સંપત્તિમાં 4,68,542.06 કરોડ રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો.

આ શેરમાં જોવા મળી તેજી

નિફ્ટી પર શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, વિપ્રો, એક્સિસ બેન્ક, આયશર મોટર્સ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન મોટા ગેનર્સમાં હતા જ્યારે સન ફાર્મા, TCS, ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા, HCL ટેકનોલોજી લૂઝર્સમાં હતા.

નિફ્ટી 50માં શરૂઆતના વેપારમાં ઓટો, ફાઇનાન્સ, FMCG અને મેટલના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી જ્યારે નિફ્ટી ફાર્માના શેરમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

રૂપિયો મજબૂત થયો

રૂપિયામાં શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં તેજી જોવા મળી છે. રૂપિયો 6 પૈસા મજબૂત થઇને 92.45 પ્રતિ ડૉલર પર પહોંચી ગયો છે. 9 એપ્રિલે રૂપિયો સતત બીજા વેપારી સત્રમાં મજબૂત થયો હતો. અંતરબેન્ક વિદેશી મુદ્રા બજારમાં આ અમેરિકન મુદ્રાના મુકાબલે 3 પૈસાની સામાન્ય તેજી સાથે 92.51 પર પહોંચી ગયો હતો. આ પહેલા 8 એપ્રિલે આ 52 પૈસા ચઢ્યો હતો.

વૈશ્વિક માર્કેટની સ્થિતિ

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર સ્થિતિ અસ્થિર છે પરંતુ બજારમાં થોડી રાહત જોવા મળી રહી છે. અમેરિકન બજારમાં ગુરૂવારે તેજી જોવા મળી હતી. મિડલ ઇસ્ટમાં સીઝફાયરની ચર્ચાને કારણે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પરત ફર્યો છે. ડાઉ જોન્સ 0.58%, S&P 500 0.62%, અને Nasdaq 0.83 % ચઢીને બંધ થયા હતા.

