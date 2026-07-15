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શેર બજારમાં રોનક: સેન્સેક્સ 300 અંક ઉપર, નિફ્ટી 24100ને પાર

ભારતીય શેર બજારની બુધવારે સારી શરૂઆત થઇ છે. બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટોક્સમાં તેજી જોવા મળી રહી છે

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 9:43 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 9:55 AM IST

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મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારની બુધવારે સારી શરૂઆત થઇ છે. બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટોક્સમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. જોકે, IT શેરમાં નબળાઇએ લીડને રોકી દીધી છે. સેન્સેક્સ 300 અંક ઉપર જ્યારે નિફ્ટી પણ 24100ને પાર પહોંચી ગયું છે.

સવારે 9:17 વાગ્યે સેન્સેક્સ 196.84 પોઇન્ટ અથવા 0.26 ટકા વધીને 77,251.78 પર હતું જ્યારે નિફ્ટી 57.05 પોઇન્ટ અથવા 0.24 ટકા વધીને 24,109.10 પર હતો.

માર્કેટનો માહોલ પોઝિટિવ રહ્યો હતો જેમાં 728ના ઘટાડાના મુકાબલે 1,559 શેર વધ્યા હતા. NSE સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સમાં પ્રાઇવેટ બેન્ક, PSU બેન્ક, ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને ઓટો સ્ટોક્સમાં લીડ જોવા મળી હતી જ્યારે ITના શેર લૂઝર્સમાં હતા.

ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉછાળા સાથે 85 ડૉલર પ્રતિ બેરલ થઇ છે, જે બજાર માટે મોટી ચિંતાનું કારણ છે.

નિફ્ટી 50ના ટોપ ગેનર અને લૂઝર શેર

નિફ્ટી50નું એડવાન્સ-ડિકલાઇન રેશિયો 37:13 છે અથવા 37 શેરમાં ખરીદી જ્યારે 13માં વેચવાલી હાવી છે. ટોપ ગેનરમાં શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિગો, બજાજ ઓટો અને HDFC લાઇફ સામેલ છે જ્યારે TCS, ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા, વિપ્રો અને HCL ટેક છે.

માઇલને બ્લૉક ડીલમાં બાયોકોનના શેર વેચ્યા

માઇલન ઇન્કે બ્લોક ડિલ દ્વારા 400 રૂપિયા પ્રતિ શેરના હિસાબથી બાયોકોનના કૂલ 9.4 કરોડથી વધુ શેર વેચ્યા હતા. આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કેટલાક ઇંસ્ટીટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સે શેર ખરીદ્યા હતા જેમાં ICIC પ્રૂડેન્શિયલ મ્યુચુઅલ ફંડ, HDFC મ્યુચુઅલ ફંડ, કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચુઅલ ફંડ, SBI મ્યુચુઅલ ફંડ, ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન મ્યુચુઅલ ફંડ, મિરાએ એસેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને મોર્ગન સ્ટેનલી એશિયા સિંગાપુર સામેલ છે. HDFC લાઇફ, ICICI પ્રૂડેન્શિયલ લાઇફ, સોસાયટી જેનરલ અને બીજા ઇન્વેસ્ટર્સે પણ આ ખરીદીમાં ભાગ લીધો હતો.

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Last Updated : July 15, 2026 at 9:55 AM IST

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