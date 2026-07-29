શેર બજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 810 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24,200ને પાર
ભારતીય શેર બજારમાં રોનક જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સમાં 810 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી 24,200ને પાર છે.
Published : July 29, 2026 at 9:59 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં રોનક જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સમાં 810 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી 24,200ને પાર છે.
ગ્લોબલ માર્કેટમાં મિશ્ર સંકેત અને પશ્ચિમ એશિયા સંકટ છતા નિફ્ટી 50 અને સેન્સેક્સમાં તેજી જોવા મળી હતી. સેન્સેક્સ 701.41 અંક અથવા 0.91 ટકા વધીને 77,467.33 પર પહોંચી ગયું છે અને નિફ્ટી 50 204 અંક અથવા 0.85 ટકાની તેજી સાથે 24,190.40 પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે.
લગભગ 1412 શેરમાં તેજી જ્યારે 756 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને 134 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.
એશિયન બજારમાં મિશ્ર વેપાર
એશિયન બજારમાં મિશ્ર વેપાર જોવા મળી રહ્યો છે. નિક્કેઇ 2 ટકા કરતા વધુ તૂટી ગયો છે જ્યારે હેંગસેગ દોઢ ટકા તેજી સાથે વેપાર કરે છે. દક્ષિણ કોરિયાના માર્કેટમાં પણ કડાકો જોવા મળ્યો છે અને Kospi ઇન્ડેક્સમાં લોઅર સર્કિટ લાગી ગયું છે.
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો 4 ટકા તેજી સાથે 87.62 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહી છે.
Nifty50ના ટોપ ગેનર અને લૂઝર શેર
નિફ્ટી 50નો એડવાન્સ-ડિક્લાઇન રેશિયો 43:7 છે એટલે કે 43 શેરમાં તેજી અને 7માં વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. ઇન્ડેક્સના ટોપ ગેનરમાં ઇન્ફોસિસ, એલ એન્ડ ટી, હિન્દુસ્તાન યૂનીલિવર, ઇન્ટરનલ અને બજાજ ફાઇનાન્સ છે. જ્યારે લૂઝરમાં ઇન્ડિગો, કોલ ઇન્ડિયા, એશિયન પેઇન્ટ્સ, પાવરગ્રિડ અને ટાઇટન છે.
રોકાણકારો પર 2.78 લાખ કરોડનો વરસાદ
ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળા છતા વેલ્યૂ બોઇંગને કારણે શેર માર્કેટમાં સારી રોનક જોવા મળી હતી. આ રોનકમાં BSE પર લિસ્ટેજ કંપનીઓનો માર્કેટ કેપ અઢી લાખ કરોડ રૂપિયા કરતા વધુ વધી ગયો છે એટલે કે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં અઢી લાખ કરોડનો વધારો થયો છે.
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