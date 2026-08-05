શેર બજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 490 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24600ને પાર
ગ્લોબલ માર્કેટમાં સકારાત્મક સંકેતોને કારણે 5 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 24650ની આસપાસ રહ્યો હતો.
Published : August 5, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 10:35 AM IST
મુંબઇ: ગ્લોબલ માર્કેટમાં સકારાત્મક સંકેતોને કારણે 5 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 24650ની આસપાસ રહ્યો હતો.
રોકાણકારોની નજર રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)ની મોનિટરી પોલિસી કમિટીની બેઠકના પરિણામ પર છે. આશા છે કે વ્યાજ દરો નક્કી કરનારી આ કમિટી વર્તમાન દરને જ યથાવત રાખી શકે છે.
ગઇકાલે સેન્સેક્સ 490.67 અંક અથવા 0.63 ટકા વધીને 78,919.62 પર અને નિફ્ટી 50 29.60 અંક અથવા 0.12 ટકા વધીને 24,643.90 પર બંધ થયું હતું.
ભારતી એરટેલનું Q1 નેટ પ્રોફિટ 37% વધીને 8,167 કરોડ થયું
ટેલીકોમ કંપની ભારતી એરટેલ લિમિટેડે 4 ઓગસ્ટે જણાવ્યું કે 30 જૂને સમાપ્ત થયેલી ત્રિમાસિક માટે તેનો કંસોલિડેટેડ નેટ પ્રોફિટ વાર્ષિક આધાર પર 37% વધીને 8,167 કરોડ થઇ ગયું છે. આ વધારાનું કારણ મોબાઇલ ટેરિફમાં વધારો, મોટી સંખ્યામાં નવા ગ્રાહકો સાથે જોડાવવું અને ભારત અને આફ્રિકામાં કંપનીના સતત બિઝનેસ વધવાનું છે.
આ શેરોમાં હલચલ
સેન્સેક્સની મોટી કંપનીઓમાં ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, ટ્રેંટ, NTPC, લાર્સન એન્ડ ટ્રુબો અને બજાજ ફિનસર્વના શેરમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી હતી અને આ નફામાં રહ્યા હતા. બીજી તરફ સન ફાર્મા, ટાટા કંસલ્ટન્સી સર્વિસ (TCS), ટાઇટન અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સના શેરમાં ઘટાડો નોંધાયો છે અને આ લાલ નિશાન પર વેપાર કરી રહ્યા હતા.
તેજીનું મુખ્ય કારણ
ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઘટાડો- વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક બ્રેંટ ક્રૂડ 1.16 ટકા ઘટીને 78.44 ડૉલર પ્રતિ બેરલ આવી ગયો છે. ભારત માટે ક્રૂડ ઓઇલનું સસ્તુ થવું ફાયદાકારક છે કારણ કે તેનાથી દેશનું આયાત બિલ ઓછુ થાય છે.
વિદેશી ફંડનું રોકાણ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)એ સતત છઠ્ઠા દિવસે ભારતીય બજારમાં શેર ખરીદ્યા છે. એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, FIIએ મંગળવારે ₹2,446.47 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા.
વૈશ્વિક બજારમાં સારા સંકેત: અમેરિકન શેર બજારમાં મંગળવારે શાનદાર રિકવરી જોવા મળી હતી, જેની અસર એશિયન બજાર પર પડી હતી, જ્યાં દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી 4% અને જાપાનનું નિક્કેઇ 3% સુધી ઉછળ્યું હતું. શાંઘાઇ અને હોંગકોંગના બજાર પણ વેપાર કરી રહ્યા હતા.
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